Kayseri'de Kış Pastırmacılara Dopingi: Pastırma ve Sucuk Talebi Arttı

Kayseri'de pastırmacı Yasin Güzel, soğuyan hava ile pastırma ve sucuk talebinin arttığını, 2026'den umutlu olduklarını ve fiyat aralıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:19
Soğuk hava satışları canlandırdı

Kayseri’de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, havaların soğuması ile birlikte pastırma ve sucuğa rağbetin arttığını söyledi.

Güzel, 2025 yılının genel anlamda durağan geçtiğini ancak soğuyan hava ile talebin yükseldiğini vurguladı.

"Fiyatlarımızdan bahsedecek olursak şu anda 600 TL’den başlıyor sucuk fiyatlarımız bin liraya kadar değişkenlik gösterebiliyor. Pastırma fiyatlarımız da bin 600 liradan başlıyor 2 bin 400 liraya kadar değişkenlik gösterebiliyor. Şu anda hava şartlarının biraz daha soğuması ile pastırma ve sucuğa rağbet arttı. Artık yaz aylarında sucuk ve pastırma çok az tüketilmeye başladı. Hem ülkemizde hem ilimizde. Havalar soğudukça bizim iş oranlarımız artıyor biraz daha. 2025 bizim için biraz durağan geçti diyebiliriz geçen senelere bakarak. Gurbetçi vatandaşlarımızdan tam anlamıyla umduğumuzu bulamadık. Çünkü fiyatlarımızda geçen sene çok sabitlik yoktu, çok değişkenlik vardı. Et fiyatlarını yükselmesiyle beraber bizim ürün fiyatlarımız da değiştiği için biraz durağan geçti diyebiliriz 2025 yılı"

Erciyes’te kış sezonunun da açılmasıyla 2026 yılından umutlu olduklarını söyleyen Güzel, "2026 yılı yani bu sezon bizim için çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü 3-4 aylık bir periyodumuz var. Kış sezonu, Erciyes’imizde sezon açıldı. Oraya gelen yerli ve yabancı turistlerden beklentimiz çok büyük. İnşallah bu sene umduğumuzu bulacağız diye düşünüyorum. Vatandaşlarımız da pastırmayı biraz hafif yağlı severler ve tüketirlerse daha yumuşak bir pastırma yiyeceklerini düşünüyorum. Sucuk da alırken neye dikkat etmeliler bence yağ oranının az olmasına dikkat etmeliler. Yağ oranı az olan sucuğun et kalitesi yüksek olur. Daha çok memnun kalırlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

