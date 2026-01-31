Kayseri'de pastırma fiyatı: Kilo 2 bin–3 bin 200 TL, dilim 10–32 TL

Kayseri'nin tescilli pastırmasının kilosu 2 bin–3 bin 200 TL, dilim fiyatları 10–32 TL arasında değişiyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:47
Kayseri'de pastırma fiyatı: Kilo 2 bin–3 bin 200 TL, dilim 10–32 TL

Kayseri'de pastırma kilosu 2 bin TL ile 3 bin 200 TL arasında

Kayseri’nin tescilli lezzeti pastırmanın kilosu raflarda 2 bin TL ile 3 bin 200 TL arasında satışa sunuluyor. Satılan pastırmaların dilim fiyatı ise 10 TL ile 32 TL arasında değişiyor.

Turist hareketliliği ve sezon etkisi

Kayseri’de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, sezonun açıldığını ve Erciyes’te kayak sezonunun başlamasıyla özellikle Ankara, İstanbul ve Adana gibi illerden gelen yerli turistlerin işlere hareketlilik getirdiğini belirtti. Sömestr tatilinin de buna eklendiğini söyleyen Güzel, işleri hakkında olumlu konuştu.

Güzel, sucuk fiyatlarıyla ilgili olarak da sucukların kilogram fiyatının 650 TL’den başlayıp bin 200 TL’ye kadar yağ oranına göre farklılık gösterdiğini aktardı. Pastırmaların ise şu anda 2 bin TL’den başlayıp en yüksek fiyatlı pastırmanın 3 bin 200 TL olduğunu ifade etti.

Dilim fiyatları nasıl belirleniyor?

Güzel, pastırma fiyatının hayvanın bölgesine göre değiştiğini anlatarak uygun fiyatlı pastırmanın genellikle hayvanın but kısmından, yüksek fiyatlı olanın ise sırt bölümünden çıktığını söyledi. Buna göre 2 bin TL’ye satılan pastırmanın bir dilimi yaklaşık 5 gram geliyor ve bu dilimin fiyatı 10 TL’ye tekabül ediyor. Kilosu 3 bin 200 TL olan en iyi pastırmanın bir dilimi ise yaklaşık 10 gram ve fiyatı 32 TL olarak hesaplanıyor.

Aradaki farkların yumuşaklık ve etin hayvandan çıkış kısmıyla ilgili olduğunu belirten Güzel, dilim fiyatlarının 10 TL ile 32 TL arasında değiştiğini vurguladı.

KAYSERİ’NİN TESCİLLİ LEZZETLERİNDEN OLAN VE SOFRALARI SÜSLEYEN PASTIRMANIN 1 DİLİMİ 32 TL’YE...

KAYSERİ’NİN TESCİLLİ LEZZETLERİNDEN OLAN VE SOFRALARI SÜSLEYEN PASTIRMANIN 1 DİLİMİ 32 TL’YE SATILIYOR.

KAYSERİ’NİN TESCİLLİ LEZZETLERİNDEN OLAN VE SOFRALARI SÜSLEYEN PASTIRMANIN 1 DİLİMİ 32 TL’YE...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri: 5 Bin Firma Denetlendi
2
Kayseri'de pastırma fiyatı: Kilo 2 bin–3 bin 200 TL, dilim 10–32 TL
3
Mersin Büyükşehir’den Ocak Ödemesi: Halk Kart ve 2025-2026 Öğrenim Yardımı Hesaplara Yatırıldı
4
Kastamonu'da 33 Milyon TL Hibe: 3 Yerel Eylem Grubuna Destek
5
Başkan Gülsoy: 2026'da Kayseri'yi 'Akıllı Ticaret Merkezi' Yapacağız
6
Vedat Işıkhan: İşsizlik Oranı Aralık 2025'te %7,7 ile Son 25 Yılın En Düşüğü
7
Balıkesir'de Yüzde 100 Hibeli Damızlık Desteği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları