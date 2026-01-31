Kayseri'de pastırma fiyatı: Kilo 2 bin–3 bin 200 TL, dilim 10–32 TL

Kayseri'de pastırma kilosu 2 bin TL ile 3 bin 200 TL arasında

Kayseri’nin tescilli lezzeti pastırmanın kilosu raflarda 2 bin TL ile 3 bin 200 TL arasında satışa sunuluyor. Satılan pastırmaların dilim fiyatı ise 10 TL ile 32 TL arasında değişiyor.

Turist hareketliliği ve sezon etkisi

Kayseri’de pastırmacılık yapan Yasin Güzel, sezonun açıldığını ve Erciyes’te kayak sezonunun başlamasıyla özellikle Ankara, İstanbul ve Adana gibi illerden gelen yerli turistlerin işlere hareketlilik getirdiğini belirtti. Sömestr tatilinin de buna eklendiğini söyleyen Güzel, işleri hakkında olumlu konuştu.

Güzel, sucuk fiyatlarıyla ilgili olarak da sucukların kilogram fiyatının 650 TL’den başlayıp bin 200 TL’ye kadar yağ oranına göre farklılık gösterdiğini aktardı. Pastırmaların ise şu anda 2 bin TL’den başlayıp en yüksek fiyatlı pastırmanın 3 bin 200 TL olduğunu ifade etti.

Dilim fiyatları nasıl belirleniyor?

Güzel, pastırma fiyatının hayvanın bölgesine göre değiştiğini anlatarak uygun fiyatlı pastırmanın genellikle hayvanın but kısmından, yüksek fiyatlı olanın ise sırt bölümünden çıktığını söyledi. Buna göre 2 bin TL’ye satılan pastırmanın bir dilimi yaklaşık 5 gram geliyor ve bu dilimin fiyatı 10 TL’ye tekabül ediyor. Kilosu 3 bin 200 TL olan en iyi pastırmanın bir dilimi ise yaklaşık 10 gram ve fiyatı 32 TL olarak hesaplanıyor.

Aradaki farkların yumuşaklık ve etin hayvandan çıkış kısmıyla ilgili olduğunu belirten Güzel, dilim fiyatlarının 10 TL ile 32 TL arasında değiştiğini vurguladı.

KAYSERİ’NİN TESCİLLİ LEZZETLERİNDEN OLAN VE SOFRALARI SÜSLEYEN PASTIRMANIN 1 DİLİMİ 32 TL’YE SATILIYOR.