Aydın'da zirai dona bin 322 üreticiye 54 milyon 524 bin TL destek

Aydın’da 2025’te zirai donlardan etkilenen bin 322 üreticiye 10 bin 511 dekar için toplam 54 milyon 524 bin 81 TL ödeme yapıldı; yayım ve eğitim çalışmaları sürdü.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:02
Aydın’da 2025’te zirai dona yönelik kapsamlı destek ödemesi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılı boyunca don olaylarından etkilenen üreticilere yönelik önemli destekler sağlandı.

Saha çalışmaları ve eğitim faaliyeti

Kurum, üretimde verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla il genelinde bin 644 çiftçi toplantısı, 11 teknik gezi, 7 kurs, 5 demonstrasyon ve 1 tarla günü düzenledi. Bu çalışmalar çerçevesinde ayrıca 34 bin 70 üreticiye doğrudan bilgilendirme ve eğitim desteği sunuldu.

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında 10 kuruluşta görev yapan 13 tarım danışmanı aracılığıyla 640 işletmeye hizmet verildi. Bu çalışmalar sonucunda üreticilere toplam 3 milyon 822 bin TL destekleme ödemesi yapıldı.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı ve don destekleri

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı çalışmaları kapsamında 85 üreticiye toplam 127 bin 500 TL destek sağlandı. Zirai don olaylarından zarar gören üreticiler içinse, bin 322 üreticinin 10 bin 511 dekar alandaki üretimi için toplam 54 milyon 524 bin 81 TL ödeme gerçekleştirildi.

Tarımsal kuraklık yönetimi

Tarımsal kuraklıkla mücadele kapsamında meteorolojik veriler ve mevcut su kaynakları dikkate alınarak Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi tarafından alınan kararlar üreticilere düzenli olarak duyuruldu.

