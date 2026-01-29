Kayseri'de Pazarda Zam Şampiyonu: Salatalık 150 TL'ye Çıktı

Kayseri semt pazarlarında salatalık fiyatı artarak tezgâhlarda 150 TL’ye çıktı; Antalya ve Mersin’deki olumsuz hava koşulları artışın nedeni olarak gösterildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:37
Esnaf: Antalya ve Mersin'deki kötü hava koşulları fiyatları yükseltti

Kayseri’de semt pazarlarında haftanın zam şampiyonu artan fiyatıyla salatalık oldu.

Yarım asırdır pazarcılık yapan Ahmet Cumaoğlu bu haftanın zam şampiyonunun salatalık olduğunu söyledi.

Salatalık semt pazarında 150 TL’ye satışa sunulurken, geçen haftalara göre fiyatında artış olduğu görüldü. Antalya ve Mersin’de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Cumaoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Pazarcılık mesleğine başlayalı yarım asrı geçti. Pazarda fiyatlar yüksek. Antalya’yı sel vurması, Mersin’de fırtına ve rüzgarın yüksek olmasından kaynaklı fiyatlar yüksek. Bu hafta pazarda zam şampiyonu salatalık. Yerinde 120 TL toptan alındığında ama bizde ise halden aldığımız için 150 TL’ye satıyoruz. Şu anda domatesin yerlisi 90 TL, salkım domates ise 100 TL bandında. Biberler yerinde 100 TL biz 120 TL’ye satıyoruz. Bulursak uygun alıp uygun satmaya çalıyoruz. Pazardaki mallarımız kaliteli daha kalitelisi market ve manavlarda oluyor ama onlar da yüksek fiyat biçiyor"

Cumaoğlu, mümkün olduğunca kaliteli ürünler satmaya çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Pazara uygun şekilde bizlerde temiz mallar bulup almaya çalışıyoruz. En temiz mallar şuanda pazarlarda. Pazarlarda da rekabet var yok değil. Pisten kastım 2. ve 3. kalite mallar satanlar var. Biz mümkün olduğunca tezgâhımızda 1. kalite mal satmaya çalışıyoruz"

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

