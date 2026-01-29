Manisa TSO'da Yeşil Dönüşümün Finansmanı Masaya Yatırıldı

Toplantı ve sunumlar

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Yeşil Dönüşümde Finansman İmkânları Tanıtım Toplantısı" programında DCUBE firması ve Türk Eximbank Manisa Şubesi sunum yaptı. Toplantıda, firmaların yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre dostu yatırımlarına yönelik finansman modelleri, kredi ve devlet destekleri, Eximbank finansman enstrümanları, KOSGEB, TÜBİTAK ve diğer kamu destek programları ile uygulamaya dönük iyi örnekler paylaşıldı.

DCUBE Kurucu Ortağı Gülcan Ergün ve Türk Eximbank Manisa Şube Müdürü Muhammet Afşar toplantıda "Yeşil Dönüşümde Finansman İmkânları" konulu sunum gerçekleştirdi.

Açılış konuşması ve sektör vurgusu

Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bezci, yeşil dönüşümün sanayi için stratejik bir zorunluluk olduğunu belirterek şunları söyledi: "Günümüzde yeşil dönüşüm, sanayimiz açısından sadece çevreye duyarlı olmanın ötesine geçmiş; rekabetçiliğin korunması, ihracat pazarlarına erişimin sürdürülebilmesi ve artan enerji ile kaynak maliyetlerinin yönetilebilmesi için kaçınılmaz bir dönüşüm alanı hâline gelmiştir".

Bezci, Manisa özelinde Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu vurguladı. Ayrıca karbon yoğun sektörlerde enerji maliyetlerinin bazı işletmelerde toplam üretim maliyetlerinin yüzde 30’a kadar çıkabildiğine dikkat çekerek bunun finansman boyutunu kritik hale getirdiğini ifade etti.

Enerji verimliliği sonuçları

Manisa TSO Enerji Verimliliği Ofisi çalışmalarının sanayicilere önemli kazanımlar sunduğunu aktaran Bezci, bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında detaylı enerji etütleri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi danışmanlığı, SKDM - Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması danışmanlığı ve karbon yönetimi hizmetleri sağlandığını belirtti. Çalışmalar kapsamında 400’ün üzerinde firmayla birebir temas kuruldu, 200’den fazla kişiye eğitim verildi ve 5 binin üzerinde ölçüm noktasında saha ölçümleri gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Manisalı sanayiciler için yaklaşık 90 milyon TL mali tasarruf, 50 milyon kWh enerji tasarrufu, 30 bin ton CO emisyon azaltımı ve 15 bin ağacın kurtarılmasına eşdeğer çevresel fayda potansiyeli ortaya konulduğunu bildiren Bezci, amaçlarının işletmelerin doğru projelerle doğru finansman kaynaklarına erişmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Teşekkür ve kapanış

Bezci, toplantıya katkı sunan DCUBE firmasına, Türk Eximbank Manisa Şubesi'ne ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, toplantının Manisa ekonomisi ve sanayiciler için hayırlı olmasını temenni etti.

