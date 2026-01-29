Erzurum'da 2026'nın İlk Koordinasyon Zirvesi: Yatırım ve Ekonomi Masada

Erzurum'da 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, kentin idari ve ekonomik aktörlerini bir araya getirdi. Toplantıda kamu yatırımlarının son durumu ve yeni dönem projeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Ekonomi ve iş dünyası toplantıda güçlü temsil edildi

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleşen oturumda, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri hazır bulundu. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalının katılımı, koordinasyonun yalnızca kamu yatırımlarıyla sınırlı kalmayıp ticaret ve sanayi eksenli bir kalkınma modeline vurgu yaptığını gösterdi.

Projeler ve fiziki gerçekleşme oranları masaya yatırıldı

Bölge müdürlerinin sunduğu rapor ve sunumlarda 2026 yılı yatırım programları ile devam eden projelerin fiziki gerçekleşme oranları ayrıntılı olarak paylaşıldı. Gündem maddeleri arasında devam eden kamu yatırımlarının güncel durumu, kurumlar arası koordinasyon ihtiyacı ve ilin ekonomik ile sosyal kalkınma hedefleri öne çıktı.

Ortak akıl ve eş güdüm vurgusu

Toplantının kapanış bölümünde katılımcılar, Erzurum’un öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda görüş alışverişinde bulundu. Özellikle kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki eş güdümün yatırımların verimliliğini artıracağı vurgulandı. Zirve, alınan kararların şehre değer katması temennisiyle sona erdi.

