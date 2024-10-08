Kayseri Mobilya Fuarı'nda İhracat Başarısı Vurgulandı

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar'dan Mobilya İhracatı Açıklamaları

Kayseri'de düzenlenen mobilya fuarının açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Türk mobilya sektörünün 2003'te 456 milyon dolar olan ihracatının 2023'te 4,5 milyar dolara ulaşarak on katına çıktığını belirtti. Bu başarıyla Türkiye'nin dünya ihracatında ilk 10 ülke arasında yer almasının önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Fuarın Önemi ve Türk Mobilyası

Ağar, Kayseri sanayicilerinin ve Türk mobilyacılığının geldiği noktayı vurgulamak amacıyla düzenlenen fuarın geniş katılımla ve çeşitlilikte olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin mobilya üretim yetenekleri ve kalitesinin dünya pazarlarında kendine sağlam bir yer edindiği ifade edildi.

İhracat Destekleri

İhracatçıların ihracata hazırlık aşamasından başlayan desteklerle birlikte, yurt dışı pazarlarında daha etkin olmalarına olanak sağlandığını belirten Ağar, 2023 yılında ihracatçılara 11,7 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Ayrıca 2024 bütçesinin iki katına çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

Kumsmall AVM'de Yeni Fuar Planları

Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, nisan ayında yurt dışı kaynaklı daha profesyonel bir fuar düzenlemeyi planladıklarını duyurdu. 300 bin metrekarelik alana sahip olan AVM’nin TOKİ aracılığıyla devlet tarafından inşa edildiği ve Türkiye'nin en büyük fuar merkezlerinden biri olduğu vurgulandı.

Açılışta Öne Çıkan İsimler

Açılışta AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu konuşma yaptı. Daha sonra fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Fuara katılan 200 yerel firmanın yanı sıra 50 dış firma da yer alıyor. Etkinlik 13 Ekim'e kadar sürecek.

Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde mobilya fuarı düzenlendi. Açılışa katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, burada bir konuşma yaptı.

Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde mobilya fuarı düzenlendi. Açılışa katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, burada bir konuşma yaptı.

Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde mobilya fuarı düzenlendi. Açılışa katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, burada bir konuşma yaptı.

Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde mobilya fuarı düzenlendi. Açılışa katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, burada bir konuşma yaptı.

Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde mobilya fuarı düzenlendi. Açılışa katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, burada bir konuşma yaptı.

Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde mobilya fuarı düzenlendi. Açılışa katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, burada bir konuşma yaptı.

Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde mobilya fuarı düzenlendi. Açılışa katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, burada bir konuşma yaptı.

Kayseri'de Kumsmall AVM ev sahipliğinde mobilya fuarı düzenlendi. Açılışa katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, burada bir konuşma yaptı.