Kayseri’nin 10 aylık ihracatı 3 milyar 154 milyon 265 bin dolar

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2025 yılı Ekim ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulusal veriler

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yayımlanan genel ticaret sistemi geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye’nin ihracatı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalatı ise %7,2 artarak 31 milyar 521 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kayseri’nin Ekim ve 10 aylık performansı

Yalçın, Kayseri’nin Ekim ayı ihracatının bir önceki aya kıyasla %5,9 artarak 341 milyon 762 bin dolar olduğunu, şehrin 2025 yılı ilk 10 aylık ihracatının ise 3 milyar 154 milyon 265 bin dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Kayseri’nin Ekim ayı ithalat rakamının 131 milyon 685 bin dolar olduğunu aktaran Yalçın, "Kayseri’nin Ekim ayı ithalat rakamı, bir önceki ay ithalat rakamına oranla %9,9 oranında düştü. Şehrimizin ilk 10 aylık ithalatı ise 1 milyar 463 milyon 160 bin dolar oldu" ifadelerini kullandı.

Sanayici değerlendirmesi ve beklentiler

Yalçın, ekonomik ortamın sanayicileri etkilediğini vurgulayarak şöyle dedi: "Dünya genelinde yaşanan ekonomik zorluklar, sanayiciler olarak bizleri etkilemektedir. Döviz kuru belirsizliği nedeniyle dış pazarlarda yaşanan daralma, üretim ve ihracat kapasitesinin düşmesinde etkili olmaktadır. Sanayicilerimizin gücünün korunması için kısa sürede ve ucuz maliyetle kredi imkanlarının sunulması büyük önem taşımaktadır."

Yalçın, yaşanan zorluklara rağmen Kayseri’nin dış ticaretteki dirençli duruşunu ve ihracatının ithalatını karşılama konusundaki başarısını da vurgulayarak tüm ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür etti.

