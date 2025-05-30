Kayseri'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri TOBB'da Tanıtıldı

Kayseri'nin Coğrafi İşaretli Ürünleri İle Tanıtım Töreni

Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirilen Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünleri için belge takdim ve tanıtım töreni büyük bir katılımla yapıldı. TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen etkinlikte, Kayseri'ye has 12 coğrafi işaretli yemek tanıtıldı ve belgeleri sahiplerine verildi.

Etkinlikte Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Törene; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Kayseri Milletvekilleri, TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak, Kayseri'nin Belediye ve Oda Başkanları, birçok iş adamı ve davetli katıldı.

TÜRKPATENT Başkanı Durak'tan Önemli Açıklamalar

TÜRKPATENT Başkanı Durak, Türkiye'nin coğrafi işaret tescili açısından dünya genelinde önemli bir konumda olduğunu belirtti. "Türkiye, Çin'den sonra en çok coğrafi işaret tesciline sahip ülkedir," ifadelerini kullandı. Önemli ürünlerin markalaşması gerektiğini vurgulayan Durak, AB Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde Avrupa tescili ile ülkeye katma değer üretecek sistem hakkında çabalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu'ndan Markalaşmanın Önemi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da markalaşmanın önemine dikkat çekti. İtalya ve Fransa'nın bir peynir markasından milyar dolarlık gelir elde ettiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de 1745 tescilli ürün bulunduğunu dile getirdi. "Karşılıklı işlemler tamamlanırsa burada tescillenen ürün AB'de tescil olmuş olacak," dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nın Başarılı Çalışmaları

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'nin 32 ürünün coğrafi işaret tescili olduğunu ve son 4 yılda 12 ürüne belge kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. "AB nezdinde yerel zenginliklerimizi koruma altına almak için girişimlerde bulunuyoruz. Umut ediyoruz ki Kayseri Pastırmamız yakında AB tescilini alacak," dedi. Ayrıca, sucuğu ve mantısı için de tescil sürecinin başlatıldığını vurguladı.

Konuşmaların ve ikramların ardından Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünlerine ait belgelerin takdimi yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nde (TOBB), Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünleri için TOBB İkiz Kulelerde belge takdim ve tanıtım töreni yapıldı. Törene katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşma yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nde (TOBB), Kayseri'nin coğrafi işaretli ürünleri için TOBB İkiz Kulelerde belge takdim ve tanıtım töreni yapıldı. Törene katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşma yaptı.