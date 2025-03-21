Kayseri'nin Su Dedektifleri 5 Yılda 10 Milyon Metreküp Su Kaçağını Önledi

Kayseri'de KASKİ, son 5 yılda 10 milyon metreküp su kaçağını önleyerek 200 milyon lira ekonomik katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:29
Kayseri'nin Su Dedektifleri 5 Yılda 10 Milyon Metreküp Su Kaçağını Önledi

Kayseri'nin Su Dedektifleri 5 Yılda 10 Milyon Metreküp Su Kaçağını Önledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, son 5 yılda 10 milyon metreküp su kaçağını önleyerek ekonomiye 200 milyon liralık katkı sağladı. Şehirdeki su kaybını azaltmayı hedefleyen ekipler, zamanla yıpranan tesisat borularını ve bağlantı yerlerini izlemek için SCADA sistemi kullanıyor.

Akustik Yer Mikrofonlarıyla Arıza Tespiti

Şebekeden kaynaklanan fiziki kayıpları dünya standartlarına indirmek amacıyla çalışan KASKİ ekipleri, akustik yer mikrofonu ile cadde, sokak ve binaların önlerinde tarama yaparak sızıntıları tespit ediyor. Yüzeye çıkmayan su arızaları, yapılan dinleme sonrası sprey boyayla işaretleniyor. Daha sonra kepçe yardımıyla kazı yapılan alanda, ekipler boruların onarımını gerçekleştiriyor.

KASKİ'den 7/24 Çalışma

KASKİ İçmesuyu Dairesi Başkanı Mustafa Usluer, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade etti. Su kayıplarıyla mücadelede gelişen teknolojiyi kullandıklarını belirten Usluer, ekiplerin 30 kişilik bir kadro ile sahada aktif olarak görev yaptığını vurguladı.

Planlı ve Plansız Arızalarla Mücadele

Usluer, Kayseri'deki 50 yıllık su şebekeleri nedeniyle yüzeye çıkmayan arızalar oluşabildiğini ve bu nedenle 1200'e yakın planlı, 7 bin 500'e yakın plansız arıza tespiti gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplamda son 5 yılda sağladıkları tasarrufun 10 milyon metreküp olduğunu kaydeden Usluer, bu rakamın ekonomik değerinin de 200 milyon lira olduğunu belirtti.

Geleceğe Sahip Çıkmak İçin Çalışıyorlar

KASKİ Genel Müdürlüğü olarak su şebekelerindeki kayıpları önlemek adına her yıl önemli yatırımlar yapıldığını da sözlerine ekleyen Usluer, "Saha ekiplerimiz adeta dedektif gibi çalışmakta. Su kaybını önlemek, geleceğe sahip çıkmaktır. Kayseri'nin her damlasına sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, son 5...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, son 5 yılda 10 milyon metreküp su kaçağını önleyerek ekonomiye 200 milyon liralık katkı sağladı. Kayıp kaçaklarda su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin deforme olması, şebeke borularının ömrünü yitirmesi gibi nedenlerden dolayı KASKİ'nin "su dedektifleri", bölgeleri SCADA sistemi ile takip ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, son 5...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, son 5 yılda 10 milyon metreküp su kaçağını önleyerek ekonomiye 200 milyon liralık katkı sağladı. Kayıp kaçaklarda su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin deforme olması, şebeke borularının ömrünü yitirmesi gibi nedenlerden dolayı KASKİ'nin "su dedektifleri", bölgeleri SCADA sistemi ile takip ediyor.

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