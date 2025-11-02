Kayseri Şeker 2025-2026'de 475 bin ton şeker üretimi hedefliyor

Kayseri Şeker 2025-2026 kampanyasında 475 bin ton şeker hedefi açıkladı

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde pancarda 3 milyon 400 bin ton rekolte ve yaklaşık 475 bin ton şeker üretimi hedefliyor.

Üretim sahası ve işleme kapasitesi

Kayseri Şeker, Kayseri ile Yozgat'ın Boğazlıyan ve Tokat'ın Turhal ilçelerindeki 3 fabrika sahasında, 13 bin 500 çiftçi tarafından üretilen pancarı şeker üretimi için işliyor. Faaliyet sahasında 570 bin dekarda ekim yaptıran şirket; şeker, küspe, lisanslı depoculuk ile et ve süt üretimi gibi alanlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

Kampanyanın gidişatı ve üretim verileri

Kayseri Şeker'in en büyük ortağı Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine kampanyanın iyi ilerlediğini belirtti. Akay, kampanya döneminde 40 günü geride bıraktıklarını, şu ana kadar 3 fabrikada toplam 180 bin ton şeker üretildiğini ve yaklaşık 1 milyon 200 bin ton pancarın işlendiğini söyledi.

Akay, "Şu ana kadar 3 fabrikamızda toplam 180 bin ton şeker üretimi gerçekleşti. Bu sürede yaklaşık 1 milyon 200 bin ton da pancar işlenmiş oldu. Bu sene işlenecek pancar için öngördüğümüz rakam 3 milyon 400 bin ton ve bunun sonucunda da yaklaşık 475 bin ton şeker üretmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Şeker oranı, fiyat ve sektör değerlendirmesi

Akay, pancardaki şeker oranının giderek arttığını, 100 kilogram pancardan 15 kilogram şeker alacak seviyeye geldiklerini ifade etti. Tatlandırıcı ve nişasta bazlı şekerin piyasayı olumsuz etkilediğini belirten Akay, pancar şekerinin hak ettiği değeri görmediğinden yakındı.

Akay ayrıca, pancar fiyatı ile ilgili süreci anlattı: "Pancar fiyatı (ton fiyatı) önce 2 bin 975 lira olarak açıklandı, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın olaya müdahalesiyle 3 bin 100 lira olarak belirlendi. Türkiye'de ortalama 7,5 kilogram pancardan 1 kilogram şeker elde ediliyor. Pancar Şekeri Üreticileri Derneğine göre aşağı yukarı 1 kilogram şeker 47 liraya mal oluyor."

Bölgesel ekonomik etki

Akay, Orta Anadolu'da tarımın sürdürülebilirliği için şeker pancarı üretiminin devam etmesi gerektiğini vurguladı. "Toplam 6 ilde ve 41 ilçede üretim yapıyoruz. Yaklaşık 500'e yakın köyde bu üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu seneki toplam ekim alanımız 570 bin dekar ve bütün çiftçilerimiz şu anda tarlada pancar sökme, pancarlarını sevk etme faaliyetiyle yürütüyorlar."

Kayseri Şeker topluluğunda 4 bin 500 kişi çalıştığını belirten Akay, nakliyecisi, küspecisi, besicisiyle birlikte bu yapının "asgari 100 bin nüfusa doğrudan hitap eden bir sistem" olduğunu sözlerine ekledi.

Kayseri Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde pancarda 3 milyon 400 bin ton rekolte ve yaklaşık 475 bin ton şeker üretimi hedefliyor.