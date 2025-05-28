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Kenan Baytaş, BOSAD Başkanlığına Yeniden Seçildi

Kenan Baytaş, BOSAD'ın 12. Olağan Genel Kurulu'nda oy birliğiyle başkanlık görevine yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 15:47
Kenan Baytaş, BOSAD Başkanlığına Yeniden Seçildi

Kenan Baytaş, BOSAD Başkanlığına Yeniden Seçimi

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Bu önemli gelişme, dernek üyesi sanayiciler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı.

BOSAD'dan yapılan açıklamaya göre, genel kurulda konuşan Baytaş, "Geride bıraktığımız iki yıllık süreçte, titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalar ve siz değerli üyelerimizin katkılarıyla önemli projelere imza attık. 22 yıldır sektörün tek mesleki temsilcisi olarak faaliyet gösteren BOSAD, bugün itibarıyla 118 üye kuruluş ve 15 çalışma grubuyla sektöre yön vermektedir" dedi.

Yeni Dönem Hedefleri

Baytaş, yeni döneme ilişkin hedeflerini de aktardı. "BOSAD'ı hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada referans noktası haline getirme vizyonumuzu sürdüreceğiz. Derneğimizin temsil oranını daha da artırmak, Türk boya sanayisinin ürün kalitesi ve sürdürülebilirlik yaklaşımını dünya genelinde duyurmak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Uluslararası çalışmaları yakından izleyerek sektörümüzün küresel düzeyde gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye ekledi.

Sektörün Ekonomik Verileri

Baytaş, sektörün güncel ekonomik verilerine dair de değerlendirmelerde bulundu. "Boya ve boya ham maddeleri ihracatımız 1,5 milyar dolara yaklaşmış durumda. Bu rakam, yaklaşık 30,8 milyar dolarlık toplam kimyevi maddeler ihracatının yüzde 5’ine karşılık gelmekte ve sektörümüzün dış ticaretteki önemini ortaya koymaktadır. Bu başarıyı daha üst seviyelere taşımak için çalışmalarımız sürecek" diyerek sözlerini tamamladı.

Boya Sanayicileri Derneğinin (BOSAD) 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut Yönetim Kurulu...

Boya Sanayicileri Derneğinin (BOSAD) 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

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