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Kenarda köşede dolar biriktirenler dikkat! Dolar kurunda en dip tahmin geldi!

Dolar yatırımı yapıyorsanız bu tahminlere mutlaka göz atın! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 10:46
Kenarda köşede dolar biriktirenler dikkat! Dolar kurunda en dip tahmin geldi!

Dolar kuruyla ilgili en düşük tahminler açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN DÜŞÜK DOLAR KURU TAHMİNLERİ

Döviz piyasasında yaşanan hareketlilik son hızıyla devam ederken Merkez Bankası FED faiz oranlarını serbest bırakmaya karar verdi. FED kararı sonrasında uzmanların dolar TL tahminleri de değişti. Amerika'nın tarım dışı istihdam verileri de açıklandı ve 240 bin beklentiye 175 bin kişi artış yaşandı. İşsizlik oranları yüzde 0.1 oranında artarken yüzde 3.9 seviyesine kadar yükselmiş oldu. 

en düşük dolar tahminleri

Veriler kapsamında FED'in faiz indirimlerinin Eylül ayına ertelendiği öğrenildi. Bu sene FED'in iki kere indirim yapması bekleniyor. Yabancı finans kuruluşları dolar TL ile ilgili tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Fransız BNP Paribas tarafından yapılan açıklamalara göre 2024 senesi sonunda dolar TL kuru 36 TL olacak. Türkiye'de enflasyonun senenin ikinci yarısı sonrasında hızlı şekilde düşüşe geçmesi ve iki senelik Türk tahvil getirilerinin cazip olduğu söyleniyor. Ülkenin iki senelik tahvil faizi haftalık kapanışını yüzde 44.75 seviyesine yakın düzeyde. Güncel olarak dolar kuru 32.34 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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