Kia piyasayı sollayıp geçti! Her zam, Kia indirim meşalesini yaktı: Neredeyse yarı fiyatına indi

KİA’DAN BÜYÜK İNDİRİM... BU FİYATA ARAÇ YOK

Kia otomobil üreticisi, Türkiye'de oldukça talep edilen modelleri ile araç sahiplerinin tercihleri arasında. Güncel Kia fiyat listesine göre de elektrikli otomobil modeli olan EV6 da 250.000 TL indirim sağlanıyor. Ayrıca modelin Stonic SUV modeli Fiat Egealardan bile uygun fiyata alıcı bekliyor. İşte araç piyasasını kasıp kavuran o detaylar…





Kia otomobil üreticisi; Stonic, Sportage ve EV6 otomobil modelleri fiyatlarında indirime gitti. Hal böyle olunca da otomobil devinin model fiyatları oldukça uygun fiyatlara geliyor. Araç alacak olanlar bu fırsatı kaçırmasın….

BU FİYATLAR ŞAKA MI?

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Cool SUV otomobil modelinin 1.100.000 TL'den satışa çıkaran Kia uygun fiyatlı olan Fiat egealara göre uygun fiyatlı kalıyor. Şuan Fiat Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon otomobil modeli kampanya dahlinde 1.110.900 TL'den satılıyor.

Kia EV6 elektrikli otomobil modelinde 250 bin TL indirime gidilmesi araç piyasasına bomba gibi düştü. Bir çok araç almak isteyende haberi duyar duymaz Kia servislerine koştu. İşte güncel fiyat listesi …

KİA STONİC FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.100.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Business. Fiyatı: 1.140.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.180.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.160.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.240.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Prestige. Fiyatı: 1.290.000 TL.