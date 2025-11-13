Kilis’te Büyük Yatırım: 1 Çöp Kamyonu, 5 Milyon TL Hibe ve Meydan Projesi

Kilis’e 1 büyük çöp kamyonu, 5 milyon TL hibe, asfalt için ham madde desteği ve yeni Meydan Projesi ile çevre ve altyapı yatırımları yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:49
Kilis’te çevre ve altyapıya kapsamlı destek

Kilis son haftayı şehre yapılan önemli yatırımların sağladığı desteklerle geçirdi. Yapılan çalışmalar, kentin çevre standartlarını yükseltmeyi ve altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

1 adet büyük çöp kamyonu teslim edilirken, 5 milyon TL hibe desteği, asfalt yapımı için ham madde desteği ve kentin kimliğini yansıtacak Meydan Projesi için de önemli adımlar atıldı.

Yatırımların önemi ve hedefleri

Bu desteklerle Kilis’in temiz, modern ve daha yaşanabilir bir şehir olarak gelişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Altyapı ve çevre yatırımları, şehir içi hizmetlerin kalitesini artırmayı hedefliyor.

Başkan Bilecen'in açıklamaları

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, yapılan desteklerin Kilis için hayati önem taşıdığını ifade etti. Bilecen, yapılan yardımlar sayesinde kentin geleceğe daha emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Sağlanan destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis Valisi ve milletvekillerine teşekkür eden Bilecen, "Bu şehir bizim. Bu şehre bir taş üstüne taş koyulması için vesile olan her bir kişiye minnettarız" dedi.

