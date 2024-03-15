Kilo kilo alma devri sona erdi! Artık tanesine 15 TL ödeyeceksiniz!

Antep Baklavası'nın fiyatları sürekli artış gösterirken sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapılırken 1 dilim baklava 15 TL gibi yüksek tutarlarla satışa sunulduğu görüldü. Bir zamanlar kilo ile satılan baklavalar artık tane tane olarak alınmaya başlandı.



Antep baklavasının fiyatlarındaki artış, birçok insanın bütçesini olumsuz etkiliyor. Esnaflar, yüksek fiyatlar nedeniyle artık baklavayı parça parça satış yaparak müşteri çekmeye çalıştıklarının altını çizerken baklavanın değeri altınla yarışır hale geldi.





Ekonomik durumlardan ötürü her geçen gün artan maliyetler karşısında temel gıda maddelerinin tedarik edilmesi zorlaşıyor. Yakın zamanda fiyatların alınabilir seviyeye gelmesi umut eilirken Antep baklavasındaki bu pahalılığın son bulması bekleniyor.

