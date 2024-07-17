Kimliğiyle başvurana 25.000 TL ödeme kesinleşti! Çalışan, emekli fark etmiyor

Ziraat Bankası ve Halkbank acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlara kampanyayı duyurdu. T.C. kimlik numaranızın son hanesine göre başvuru yapan milyonlarca vatandaş hızlı bir şekilde krediyi alabilecekler. 2 banka tarafından yeni kampanya hakkında detaylar paylaşıldı.





ACİL NAKİT İHTİYACI OLANLAR KAÇIRMASIN

Ekonomik anlamda zor zamanlarda geçtiğimiz bu günlerde binlerce vatandaşta nakit ihtiyacı yaşamaktadır. Vatandaşların finansal sorununu çözmek için Ziraat Bankası ve Halkbank kampanyalarını duyurdu. Acil paraya ihtiyacı olanlar T.C. kimlik numarasının son hanesine göre başvuru yaparak düşük faizli kredi alabilirler. Kredi 36 ay vadeli ve 25 bin TL üst limitli olarak vatandaşlara sunuldu.

25 BİN TL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURU AYRINTILARI

T.C. vatandaşı olan ve 18 yaş üstü herkesin yararlanacağı düşük faizli kredi başvurusu için ayrıntılar netleşti. Başvurular hem mobil bankacılık üzerinden hem de şubelerde gerçekleşmektedir. Başvurular dakikalar sonra açıklanırken IBAN numaralarına hemen ödemeler yapılmaktadır.

TEMMUZ AYI SONUNA KADAR BAŞVURULAR DEVAM EDECEK

Ziraat Bankası ve Halkbank düşük faizli başvuru için son başvuru tarihini 31 Temmuz olarak açıkladılar. Başvuruları yukarıda belirttiğimiz şekilde yaparak kolay ve hızlı şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kamu bankalarının size sağlamış olduğu düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirsiniz.