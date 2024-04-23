Kimliğiyle başvuru yapana 12.000 TL nakit müjdesi! 11 gün içinde başvuru şartı var

Kimliğiyle başvuru yapanlara 12 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU YAPANLARA 12 BİN TL ÖDEME

Son dönemlerde vatandaşın nakit sıkıntısı günden güne artarken bankaların nakit kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. İş Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre müşterilerine özel faizsiz 12 bin TL ödeme yapılacak. Krediden faydalanmak için başvurular İş Bankası mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.





Faizsiz avans fırsatıyla acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve esnek geri ödeme planlarıyla taksitlerinizi de rahat şekilde ödeyebilirsiniz. Bankanın müşterisi olan ve mobil uygulamayı kullanan bütün müşteriler kampanyaya başvuru yapabilir. Kampanya faizsiz olarak sağlanmaktadır.