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Kimliğiyle giden emekliye tomarla para! O bankalar promosyona Mart ayarı yaptı!

Emeklilerin yüzünü güldürecek kampanya! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 15:03
Kimliğiyle giden emekliye tomarla para! O bankalar promosyona Mart ayarı yaptı!

Bu şartları taşıyan emeklilere bu tutarlarda ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE BÜYÜK ÖDEME

Yeni seneyle birlikte emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrasında bankaların emekli promosyon tutarları da güncellendi. Emekli vatandaşlara en az verilebilecek promosyon tutarları da açıklandı. Bu kapsamda 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 5 bin TL ödeme yapılabilecek. Emekli vatandaşların promosyon tutarlarından faydalanabilmesi için emekli maaşını talep ettikleri bankaya taşıması ve üç sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Bankaların güncel emekli promosyon tutarları şu şekilde;

güncel promosyon tutarları

-Denizbank maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstü maaş alanlara 5 bin TL ödeme yapıyor.

-Vakıfbank üç sene taahhüt veren müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 5 bin TL ödeme yapıyor.

-Ziraat Bankası maaşını bankaya taşıyan emeklilerden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 5 bin TL ödeme yapıyor.

-Fibabanka 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapıyor.

-İş Bankası emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapacak.

-Garanti BBVA maaşını bankaya taşıyan ve üç sene kalma taahhüdü veren müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapıyor. Aynı zamanda kredi kartından 1500 TL bonus ödemesi yapıyor.

-Akbank maaşını bankaya taşıyan müşterilerden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 7 bin TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 9 bin TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 10 bin TL ödeme yapıyor. Aynı zamanda kredi kartı harcamalarına ek 2 bin 500 TL chip-para ödemesi yapılıyor.

-Yapı Kredi Bankası 31 Mart tarihine kadar maaşını bankaya taşıyan müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 6 bin 750 TL ve 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 7 bin 500 TL ödeme yapıyor. Aynı zamanda otomatik fatura talimatlarına 1000 TL ek ödeme yapılıyor.

-ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 6 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 7 bin TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 9 bin TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 10 bin TL ödeme yapıyor.

-Türkiye Finans 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 5 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 6 bin TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 10 bin TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 10 bin TL ödeme yapılıyor. 

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