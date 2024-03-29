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Kimlik kartıyla gelen 50.000 TL'yi cüzdanına koyacak! PTT onayı verdi

PTT'nin yeni ödeme politikasıyla ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı! Artık TC Kimliğiyle gelenlere anında 50 bin TL ödeme imkanı sunulacak. Kredi detayları haberimizde...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 06:45
Kimlik kartıyla gelen 50.000 TL'yi cüzdanına koyacak! PTT onayı verdi

PTT'nin yeni ödeme politikasıyla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı: TC Kimliğiyle gelenlere anında 50 bin TL ödeme imkanı sunulacak! Bu haber, kredi çekmek isteyen vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı. PTT, Aktifbank işbirliğiyle başlattığı yeni kredi kampanyasıyla, 3 ay ertelemeli olarak 50 bin TL kredi imkanı sağlayacak.

KREDİ DETAYLARI

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PTT'nin bu yeni kredi kampanyası, 18 yaşından büyük olan Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin tek yapması gereken, kimlikleriyle birlikte PTT şubelerine gitmek olacak. Başvurular, PTT şubelerine gitmek veya SMS yoluyla gerçekleştirilebilecek.

SMS yoluyla başvuru yapmak isteyenlerin yapması gereken ise oldukça basit: PTT boşluk T.C. kimlik numarası yazıp 3050’ye SMS göndermek. Gönderilen SMS'in ardından Aktifbank tarafından başvuru sonuçlandırılacak ve vatandaşlar 3 ay ertelemeli 50 bin TL krediye sahip olabilecekler. Bu uygulama, kredi alma sürecini oldukça kolaylaştıracak.

Ayrıca, daha önce icralık olan emeklilerin de PTT'ye emekli maaşlarını taşıyarak borçlarını ödedikten sonra bekleme süresi olmadan kredi başvurusu yapabilecekleri belirtildi. Bu adımlar, kredi ihtiyacı olan vatandaşlara önemli bir kolaylık sağlayacak ve finansal erişimlerini artıracak.

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