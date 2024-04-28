Kimlik numaranıza bakıp öğrenin! Devlet IBAN'ınıza destek ödemesi yatırmış olabilir!

Tarım ve orman bakanlığından yapılan son dakika açıklaması ile milyonlarca çiftçinin yüzü güldü. Çiftler için tarımsal destek ödeme tarihi verilirken T.C. kimlik numarasının son rakamı belirtilir. Tarımsal destek detaylarının devamı haberimizde…







RESMEN AÇIKLANDI T.C. KİMLİK NUMARALARININ SON HANELERİNE GÖRE DAĞITILACAK! 4,4 MİLYARLIK DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK!

Bakan Yumaklı, çiftçilere 4,4 milyar liralık tarım desteği müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çiftçilere 4,4 milyar liralık tarım desteği ödeneceğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal ağ hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere verilen sürekli desteğin toplam tutarının 4 milyar 435 milyon 821 bin liraya ulaştığını söyledi.

Bu desteklerin 3 milyar 344 milyon 15 bin lirası buzağı desteği, 1 milyar 11 milyon 71 bin 779 lirası çiğ süt desteği, 32 milyon 155 bin 447 lirası onaylı depolama desteği, 29 milyon 216 bin 20 lirası hayvan genetik kaynağı desteği oldu. Sertifikalı tohum üretimine destek için 10 milyon 42 bin 754 lira, düve alımına destek için ise 9 milyon 320 bin lira ödeme yapılacak.

Bu ödemeler çiftçinin kimlik bilgilerinin ve vergi kodunun son rakamlarına göre belirli tarihlerde yapılacak.