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Kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler başladı! 7 Nisan'da hesaplara yatırılacak

Nisan ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 07.04.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 09:35
Kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler başladı! 7 Nisan'da hesaplara yatırılacak

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlara yönelik Aile Destek Ödemeleri'ni Nisan ayında öne çekti. Ramazan Bayramı'nın huzurunu artırmak amacıyla yapılan bu önlem, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyuruldu.

Göktaş'ın açıklamasına göre, Nisan ayı Aile Destek Ödemeleri, normal tarihinden önce, 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatırıldı. Bu ödemeler, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ve dar gelirli ailelere yönelik destek sağlamak amacıyla düzenlenen Aile Destek Programı kapsamında gerçekleştirildi.

aile destek programı

Aile Destek Programı'nda, hane içindeki kişi başına düşen gelire göre ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler, 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olup, kişi başına düşen gelir miktarına bağlı olarak belirlenmektedir.

Başvuruların e-Devlet üzerinden kabul edildiği ve başvuru sürecinin detaylarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi kanallarından takip edilebileceği de belirtilmektedir.

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Kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler başladı! 7 Nisan'da hesaplara yatırılacak

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