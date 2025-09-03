DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,07 -0,2%
ALTIN
4.705,13 -0,64%
BITCOIN
4.591.554,31 -0,13%

Kimya Sektörünün Ağustos İhracatı 2,6 Milyar Dolar

Kimya sektörü ağustosta 2,6 milyar dolar ihracat yaptı; toplam ihracattan %12 pay aldı, yıllık artış %2,6. İKMİB Başkanı Adil Pelister hedeflere odaklandıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:54
Kimya Sektörünün Ağustos İhracatı 2,6 Milyar Dolar

Kimya Sektörünün Ağustos İhracatı 2,6 Milyar Dolar

İKMİB: Kimya sektörü toplam ihracattan %12 pay aldı, yıllık artış %2,6

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre kimya sektörünün ağustos ayı ihracatı 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam toplam ihracattan %12 pay aldı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ağustosta Türkiye'nin toplam ihracatının 21,8 milyar dolar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kimya sektörümüz ise geçen ay toplam ihracatın yüzde 12'sini gerçekleştirerek 2,6 milyar dolar değerinde kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yaptı. Geçen yıl ağustos ayına göre sektörümüzün ihracatı yüzde 2,6 artış gösterdi. Temmuzdaki artıştan sonra ağustosta da ihracatımızın artmaya devam etmesi, önümüzdeki süreçte pozitif görünüm beklentimizi artırıyor. Ocak-ağustos dönemi ihracatımız 22 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. En çok ihracat yapan ikinci sektör olarak ülke ekonomisine en büyük katkı sağlayan sektörlerden biriyiz. Rekabet gücümüzü korumak ve daha güçlü ihracat rakamlarına imza atabilmek için devletimizin yeni teşvik ve destekler vermesi büyük önem taşıyor. Biz de İKMİB olarak sektörlerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

İLGİLİ HABERLER

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Sakarya’da Ziyaretlerde Bulundu
2
New York Borsası Karışık Açıldı: Dow Gerilerken S&P 500 ve Nasdaq Yükseldi
3
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasası (Salı - Çarşamba)
4
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 708 bin 999,5 liraya yükseldi
5
Türkiye'nin Enerji Yatırımları, Bağımsızlık Yolunda Önemli Adımlar Atıyor
6
Bakan Uraloğlu: Kop Tüneli 2027'de Açılacak - Bayburt'ta Müjde
7
Kimya Sektörünün Ağustos İhracatı 2,6 Milyar Dolar

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor