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Kira fiyatlarındaki sınırın önemi kalmadı! Kira fiyatlarında yeni dönem kapıda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüzde 25'lik kira artış sınırının devam edip etmeyeceğini açıkladı. Ekonomik programın iyiye gittiğini kaydeden Bakan Şimşek, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 08:08
Kira fiyatlarındaki sınırın önemi kalmadı! Kira fiyatlarında yeni dönem kapıda

Ekonomik gündeme ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devam eden ekonomi programına güvenin geliştiğini kaydetti. Yerel seçimler sonrası Türkiye’nin fon akışıyla karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakan Şimşek, kira artış sınırı hakkında çeşitli değerlendirmeler yaptı. Açıklamasında kira sınırının kaldırıldığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı, önemli detayları aktardı. 

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren kararın devam edip etmeyeceği merakla araştırılırken, gözler hükümet kanadından gelecek açıklamalara çevrildi. 2 yıldır devam eden yüzde 25’lik kira zammı sınırına yönelik Mehmet Şimşek’ten net yanıt geldi. Peki yüzde 25’lik kira zammı sınırı devam edecek mi? 

Orta Vadeli Program çalışıyor! 

Mehmet Şimşek

Ekonomi gündemine ilişkin açıklamalar yapan Mehmet Şimşek, Türkiye’ye rağbetin arttığını ifade etti. Makroekonomik dengesizliklerin yavaş yavaş ortadan kalktığını belirten Bakan Şimşek, programa olan güvenin güçlediğini kaydetti. Rezervlerde iyileşme olduğunu da ekleyen Bakan Şimşek, iç talepte yumuşama olduğunu dile getirdi. Net ihracat etkisinin pozitife dönmeye başladığını belirterek cari açıktaki ciddi iyileşmeye dikkat çekti.  

12 yılın ardından Fitch’in kredi notunu artırdığını ve S&P’nin de 11 yıl sonra yine kredi notunda artış yaptığını anımsattı. Ayrıca programın bu şekilde çalışmaya devam etmesi durumunda notun tekrar artabileceğini de ekledi. 

Yüzde 25 kira artış sınırı devam edecek mi? 

Kira artışlarında 2 yıldır uygulanan yüzde 25 artış sınırı uygulaması hakkında konuşan Bakan Şimşek, kira sınırının devam etmesi için bir sebep görmediğini belirtti. Ayrıca devam etmesi yönünde bir çalışma yapılmadığını da belirtti. Hükümetin vereceği bir kararda net bir yorum yapamayacağını söyleyen Bakan Şimşek, “Ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. 

Ekonomik programda temellerin sağlamlaştırılması ve iyileştirilmesine dikkat çeken Mehmet Şimşek, programdan sonuç alınmaya başladığını yineleyerek sözlerini tamamladı. 

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