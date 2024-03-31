Kirasını ödeyemeyene 4500 TL kira yardımı! Başvuru yapana 12 ay ödenecek

Kentsel dönüşüm kira yardımıyla beraber binlerce kişi araştırmalarına başladı. Nisan ayında hesaplarda yer alacak para yatırılacak ödemeler için açıklamalar sahiplerini buldu.



6306 numaralı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre afet bölgesinde bulunduğu tespit edilmiş olan gayrimenkuller, kentsel dönüşüm çerçevesinde alınarak tekrar yapım aşamasına geçilmektedir. Gayrimenkullerin bu yeniden inşa edilmesi zaman içerisinde de gayrimenkul sahibi ve kiracıların mağduriyet yaşamaması için de kendilerine illere göre değişen kentsel dönüşümlere kira yardımında bulunmaktadır.





Konu hakkında detaylar ele alındığında birçok kişi tarafından merak edilen ödemelerin ne zaman yapılacağı oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından en fazla 18 ay boyunca ödenen bu paralar, ayın 18'i itibarıyla hesaplarda yerini alacak.



ÖDEME TUTARLARI NE KADAR?

E-devlet platformu üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak açılan pencere üzerinde uygulamaya git bölümünden giriş yapılarak bazı kişisel erişim hakları istenir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hesaplara yatırdığı 2024 yılı il bazlı kira yardım tutarları kapsamında en yüksek kira yardımı İstanbul'a yapılırken İstanbul için verilen kira yardımları 3.500 TL'den, 5.500 TL'ye artış gösterdi.

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 3 bin TL'den 4 bin 500 TL olarak güncellendi.

Kalan şehirlerde ise kira aylık yardım tutarları 2 bin 500 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltilirken, diğer şehirlerde de kira yardımı 2 bin TL'den, 3 bin TL'ye yükseldiği bilgisi verildi.

