Kırgızistan'da TDT Mühendisleri için Mesleki Beceri Yarışması Düzenlendi

Kırgızistan'da Uygulamalı Mesleki Beceri Yarışması

Kırgızistan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin elektrik ve enerji mühendisleri için mesleki beceri yarışması düzenledi. 29-30 Haziran tarihlerinde Issık Göl Bölgesi'ndeki Karakol şehrinde gerçekleştirilen etkinlikte, "2025 Yılı Dağıtım Elektrik Şebekelerinin En İyi Takımı" belirlendi.

Yarışmanın Detayları

Kırgızistan Enerji Bakanlığı'nın inisiyatifiyle düzenlenen bu özel organizasyona, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'dan elektrik iletim ve dağıtım şirketlerinin uzmanları katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri de gözlemci olarak yer aldı.

Yarışma, elektrik çarpması sonucu kurtarma, ilk yardım uygulamaları ve trafoda yangın söndürme gibi üç ana aşamadan oluştu. Mühendisler, güvenlik kurallarına uyarak bilgi ve tecrübelerini geliştirdiler, aynı zamanda ekip çalışmasının önemini de sergilediler.

Ödül Töreni ve Kazananlar

Kapanış töreninde en büyük ödül olan "Grand Prix" Kırgızistan'dan seçilen dağıtım şebekesi takımına verildi. Yarışmada Özbekistan birinciliği, Kazakistan ikinciliği ve Azerbaycan ise üçüncülüğü elde etti.

Kırgızistan Enerji Bakan Yardımcısı Nazgül Üsenova, törendeki konuşmasında, bu büyük etkinliğin TDT himayesinde düzenlenmesinin bir onur ve sorumluluk olduğunu vurgulayarak, yarışmanın enerji sektöründe işbirliğinin güçlenmesi açısından tarihi bir önem taşıdığını ifade etti.

Yan Etkinlik: Enerji Ekipmanları Fuarı

Ayrıca yarışma kapsamında düzenlenen fuar ile komşu ülkelerdeki firmalar enerji ekipmanlarını tanıttı. Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, mesleki beceri yarışmasının düzenlenmesi önerisini 16 Eylül 2024 tarihinde Bişkek'te yapılan TDT Enerji Bakanları Konseyi'nin 4'üncü toplantısında dile getirmişti.

Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin elektrik ve enerji mühendisleri arasında mesleki beceri yarışması düzenlendi.

Kırgızistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin elektrik ve enerji mühendisleri arasında mesleki beceri yarışması düzenlendi.