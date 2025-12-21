DOLAR
Kırklareli'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli ve Üretim Planlaması Anlatıldı

Kırklareli merkez ve ilçelerde çiftçilere İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretim planlaması, aşılama, ÇKS, yeni destekleme modeli ve TARSİM anlatıldı.

Kırklareli merkez ve ilçelerdeki üreticiler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarında bir araya geldi. Toplantılarda tarımsal üretim planlaması, aşılama çalışmaları ve yeni destekleme modelleri hakkında kapsamlı açıklamalar yapıldı.

Ziyaretler ve saha çalışmaları

Köylerdeki çiftçilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren ekipler, uygulamadaki yenilikleri ve üreticilerin sorularını cevapladı. Bilgilendirme kapsamında özellikle Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ile ilgili güncellemeler paylaşıldı ve üreticilere sürecin gereklilikleri anlatıldı.

Ele alınan başlıca konular

Tarımsal üretim planlamasının önemi vurgulanarak, üretimde verimliliğin artırılması ve kaynakların etkin kullanımı için planlama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar aktarıldı.

Aşılama çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılarak, hayvan sağlığı ve sürü verimliliğinin korunmasına yönelik uygulamalar detaylandırıldı.

ÇKS başvurularındaki değişiklikler ve başvuru süreçleri hakkında üreticilere rehberlik edildi; kayıtların güncel tutulmasının devlet desteklerinden yararlanma açısından önemi anlatıldı.

Yeni destekleme proje modelleri ile üreticilere sunulan imkanlar ve başvuru koşulları hakkında bilgiler paylaşıldı.

TARSİM uygulamasının sunduğu avantajlar üzerinde durularak, sigorta kapsamının üreticiye sağlayacağı koruma ve finansal güvence açıklığa kavuşturuldu.

Mesaj

Yetkililer, yapılan bilgilendirmelerin amacının üreticilerin hak ve imkanlardan en etkin şekilde yararlanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Üretimde planlama ve kayıt sistemlerinin güçlendirilmesinin, çiftçilerin sürdürülebilir gelir elde etmesinde kilit rol oynadığı vurgulandı.

