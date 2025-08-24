Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyeye Çıktı — ABD, AB ve İngiltere'de Sert Artış

Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede: Arz Daralması ve Talep Fiyatları Yukarı Taşıdı

NURAN ERKUL/ATA UFUK ŞEKER - Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan sayısındaki düşüş, artan talep, kuraklık ve yüksek tarifelerin etkisiyle rekor düzeyde seyrediyor.

FAO Verileri ve Endekslerdeki Sıçrama

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden derlediği bilgilere göre, küresel gıda fiyatları temmuzda uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 1,6 yükseldi.

FAO Gıda Fiyat Endeksi kapsamında takip edilen Et Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,2 artarak 127,3 puan ile rekor seviyeye ulaştı. Et Fiyat Endeksindeki yıllık artış ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

ABD'de Kıyma Fiyatları Hızla Yükseldi

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ülkede libre olarak ölçülen (453 gram) dana kıyma fiyatı temmuzda 6,3 doları aştı. Bu artışla dana kıyma fiyatı son bir yılda yüzde 15,9 yükselerek aynı dönemdeki yıllık enflasyon olan yüzde 2,7'nin oldukça üzerine çıktı.

Veriler, ABD'de kıyma fiyatlarının son iki yıldır sürekli artış eğiliminde olduğunu gösteriyor.

AB ve İngiltere'de Sert Yükseliş

AB Komisyonu'nun et piyasasına ilişkin haftalık raporuna göre, birlik ülkelerinde kırmızı et fiyatları da rekor seviyelere tırmandı. 11-17 Ağustos haftası itibarıyla karkas kırmızı et fiyatları 100 kilogram için 662,31 avro seviyesine ulaşarak yıllık bazda yüzde 32,8 artış gösterdi; bu artış AB'deki yıllık enflasyon olan yüzde 2,3'ün çok üzerinde gerçekleşti.

İngiltere'de AHDB verileri, kırmızı et fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. İngiltere'de kıyma fiyatı geçen yıl ağustosta kilogram başına 7,2 pound iken bu yıl 10,6 pound'a yükseldi; son bir yıldaki artış yüzde 47 oldu. Aynı dönemde İngiltere'de enflasyon yüzde 3,8 olarak ölçülmüştü.

Artışın Temel Nedenleri: Kuraklık, Talep ve Tarifeler

FAO analizine göre küresel et fiyatlarındaki artış, özellikle sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Sığır eti fiyatları, başta Çin ve ABD olmak üzere güçlü taleple arttı; bu talep büyük üreticiler Avustralya ve Brezilya'daki fiyatları da yukarı çekti.

Ayrıca, ABD'nin temmuz itibarıyla Brezilya'dan sığır eti ithalatına yüzde 50 tarife uygulamaya başlaması ihracat akışlarını kısıtlayarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

ABD'de büyükbaş hayvan sayısı bu yılın başında 86,7 milyon ile 1950'lerden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu düşüş, hayvancılık bölgelerinde bir yıldan uzun süredir devam eden kuraklık, otlatma amaçlı meraların kuruması ve yem maliyetlerindeki artış gibi etkenlere bağlanıyor.

Uzun Vadeli Etkiler ve Uzman Uyarısı

Hayvancılık uzmanları, alınacak önlemlerin ve sağlanacak desteklerin sonuçlarının ancak uzun vadede görülebileceğini belirterek, piyasa koşullarındaki sıkışıklığın kısa vadede değişmeyeceği ve kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin süreceği uyarısında bulunuyor.