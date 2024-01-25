Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek

İsteGelsin kırmızı indirimler kampanyasını hız kesmeden devam ediyor. 24 Ocak‘ta başlatmış olduğu kampanyası 30 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Kampanya doğrultusunda tam yağlı inek peyniri, çocuk devam sütü, laktozsuz yoğurt, krem peynir, çikolatalı puding, hindi füme gibi ürünler uygun fiyatlara satışta olacak…

Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek
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İste Gelsin kırmızı indirimler kampanyası 30 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Kampanya doğrultusunda yoğurt, tost peyniri, peynir topları, inek peyniri, aç bitir salamlar, çikolatalı pudingler, yumuşatıcı, çamaşır deterjanı gibi bir çok ürün oldukça uygun fiyatlara satışa çıkartılacak. Vatandaşlar İsteGelsin uygulaması üzerinden diledikleri zaman diliminde siparişlerini oluşturarak kapıların önünden siparişlerini alabilecek. 30 Ocak tarihine kadar geçerli olacak bu bu kampanya ile sizler de uygun alışverişin tadını İste Gelsin kırmızı indirimler ile çıkarmaya hazır olun. İşte İste Gelsin kırmızı indirimler kampanyasının detayları...

TOS PEYNİRİ, YOĞURT, KREMA, LABNE NE ALIRSINIZ SUDAN UCUZ FİYATA SATIŞTA

İsteGelsin uygulaması üzerinden kırmızı indirimlere dahil olan bir çok ürün 24 30 Ocak aktüel katalogu ile paylaşıldı. Katalog kapsamında tam yağlı tost peynir 1 kg %16 indirimli 190 TL’den 159 TL’ye, mis peynir topları 250 gr 57,50 TL’den 51,50 TL’ye, Mihaliç peyniri tam yağlı 350 gr %24 indirimle 98,50 TL’den 73,90 TL’ye, mis krema %35 yağlı 200 ml %20 indirimli 32,50 TL’den 25,95 TL’ye, İçim yarım yağlı yoğurt 3 kg %15 indirimle 99,90 TL’den 84,90 TL’ye düşüyor. Bu ürünlerin yanı sıra kaymak çeşitleri, mama çeşitleri, çamaşır yumuşatıcısı, çamaşır deterjanı, bez çeşitleri, ıslak havlu, yüzey temizleyici ürünleri gibi bir çok ürün uygun fiyatlarla satışta...

 

Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek

Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek

Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek

Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek

Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek

Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek

Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek

Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek

Kırmızı indirimler hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak’ta sona erecek

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