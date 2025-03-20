Kırsal Kalkınma ve Tarımda 19,5 Milyar Liralık Yeni Destek Paketi Açıklandı

Kırsal Kalkınma Destekleri Güçleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırsal kalkınma ve tarım projelerine yönelik yeni destek paketinin detaylarını açıkladı. Bu kapsamda, 18,5 milyar lira tutarında destek ve 1 milyar dolar tutarında hibeler ile tarım sektörü güç kazanacak.

Gıda Arz Güvenliği Ön Planda

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, son yıllardaki ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler, gıda arz güvenliğinin önemini artırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu durum için yeni bir model oluşturarak, hayvansal ve su ürünleri üretiminde Ocak 2024, bitkisel üretimde ise bu yıl planlama modeli ile geçiş yapacak.

Yeni Tarımsal Destekleme Modeli

Planlı üretim sayesinde, havzalarda yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesinde toprak, topoğrafya, su varlığı ve sulama imkanları dikkate alındı. Tarımsal destekler, sade ve etkin bir şekilde yeniden düzenlendi. Yeni tarımsal destekleme modeli, 2024-2026 yıllarında hayvansal üretim ve su ürünleri, 2025-2027 yıllarında ise bitkisel üretim için uygulanacak.

Kırsal Kalkınma Desteği ve İstihdam

Kırsal kalkınmanın artırılmasına yönelik yapılan bu adımlar, kırsaldan kente göçün önlenmesi ve yaşam standardının yükseltilmesini amaçlıyor. Uygulanan destek programlarında, hibe oranları yüzde 50 ile 100 arasında değişiyor. 2025 yılında yaklaşık 18,5 milyar lira tutarında kırsal kalkınma desteği sağlanacak ve bu sayede 10 bin istihdam imkanı oluşturulacak.

Çiftçiler İçin Önemli Kaynaklar

Bu yıldan itibaren 5 yıl boyunca tarım sektörünün çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolarlık hibe, çiftçilere aktarılacak. Bu desteklerin 600 milyon doları Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi’nde, 250 milyon doları ise Depremden Etkilenen İllerde Tarım ve Gıda Sektörünün Ayağa Kaldırılması Projesi için kullanılacak. Ayrıca, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi için 75 milyon dolar ayrılacak.

Özellikle Fırat Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi bu hibeler kapsamında devreye alınacak. Bu projelerle birlikte kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.