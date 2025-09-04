DOLAR
Kırtasiye Ürünlerinde Güvenli Ürün Oranı %97'ye Çıktı — TÜKİD Hedefi %100

TÜKİD Başkanı Taha Keresteci, kırtasiye ürünlerinde güvenli ürün oranının yüzde 97'ye ulaştığını, hedeflerinin yüzde 100 olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:02
Kırtasiye Ürünlerinde Güvenli Ürün Oranı %97'ye Çıktı — TÜKİD Hedefi %100

Kırtasiye ürünlerinde güvenli ürün oranı %97'ye çıktı

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, "Kırtasiye ürünlerinde güvenli ürün oranı yüzde 97'ye ulaştı, hedefimiz ise yüzde 100." ifadelerini kullandı.

TÜKİD'den yapılan açıklamada, 8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yaklaşık 10 bin kırtasiyecinin sektörün her alanında hizmet vermeye devam edeceği bildirildi. Keresteci, öğrencilerin yarının liderleri olduğuna dikkat çekerek, "Onlara güvenli ürünler sağlayarak okullarına sağlıklı bir başlangıç yapmalarına destek sağlamak, geleceğimize yatırım yapmaktır." dedi.

Denetim, kalite ve hedef: %100 güvenli ürün

Keresteci, TÜKİD olarak bakanlıklarla işbirliği içinde denetimlerde aktif rol aldıklarını belirterek, "Her fırsatta ve tüm platformlarda ürün güvenliğine vurgu yapıyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı kırmızı çizgimiz." ifadesini kullandı ve sektörün kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinden taviz vermediğini vurguladı.

Fiyatlar, KDV ve 2025 sezonu değerlendirmesi

Keresteci, kırtasiye ürünlerinde KDV oranlarının yüzde 10 ile yüzde 20 arasında değiştiğini söyleyerek, bu durumun eğitim harcamalarını artırdığını belirtti. Kitaplarda olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de yüzde 0 KDV uygulanmasını talep ettiklerini; bunun, eğitimde fırsat eşitliği sağlama, kayıt dışı ticareti azaltma ve tüketiciye daha uygun fiyat sunma amacı taşıdığını ifade etti.

TÜKİD verilerine göre 2025 sezonunda tüm temel kırtasiye ürünleriyle donatılmış bir okul çantasının ortalama maliyetinin 1980 lira seviyelerinde olmasının beklendiği; bu rakamın geçen yıla göre yaklaşık %21'lik artışa denk geldiği vurgulandı. Keresteci, sektördeki fiyat artışlarının genel enflasyonun altında kaldığını belirterek, üretici ve tedarikçi firmaların kar marjlarını düşük tutarak velileri korumayı öncelik edindiğini söyledi.

Tüketici bilinci ve alışveriş önerileri

Keresteci tüketicilere alışverişlerde dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, ürün etiketlerini okumayı ve ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli ürünleri tercih etmelerini önerdi. "Güvensiz, merdiven altı veya sahte ürünlere karşı dikkatli olmalılar. Kayıtlı ve bilinir kırtasiyecilerden alışverişe özen göstermeliler." dedi.

Keresteci ayrıca, yerli üretim yapan ve güvenilir markaları seçmenin hem ekonomiye katkı sağlayacağını hem de çocukları koruyacağını belirtti. Ürün seçiminde artık gıda ambalajında olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de etiket okunmasının önemine dikkat çekerek, CE ibaresi, EN71 standartlarına uygunluk, yaş grubu bilgisi, solvent içermeyen su bazlı ürün tercih edilmesini tavsiye etti.

Fiyatların tüketici alışkanlıkları ve tercihlerine göre değişebileceğini hatırlatan Keresteci, "Bu fiyatlar, Türkiye'nin yedi bölgesindeki sektör mensuplarımızdan alınan veriler doğrultusunda ulaştığımız fiyatlardır." örneğini vererek, 550 liraya da 2 bin liraya da okul çantası alınabileceğini, ürünün özelliklerine göre fiyatların farklılık gösterebileceğini belirtti.

