Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık'ta Yükseldi

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, Aralık 2024 itibarıyla bir önceki aya göre %0,4 artış göstererek 172,3 milyar dolar düzeyine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu döneme ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Bankaların Yurt Dışındaki Kredileri Azaldı

TCMB verilerine göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları içeren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 221,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre %0,7 azalarak 74,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler ise %3,8 gerileyerek 34,8 milyar dolara indi.

Ticari Kredilerde Artış, Nakit Kredilerde Düşüş

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler %1,6 azalarak 16,8 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %0,4 azalarak 18,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı da %0,4 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi. TL cinsinden mevduatları ise %0,5 düşüşle 20,2 milyar dolar oldu.

Ekonomik Göstergelerde Dikkat Çekici Değişiklikler

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %4,2 artarak 63,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler %5,1 artarak 59,4 milyar dolara ulaşırken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler ise %7,4 azalarak 3,8 milyar dolara geriledi.

Döviz Kompozisyonu

Döviz kompozisyonuna baktığımızda, kısa vadeli dış borç stokunun %48,3'ü dolar, %19,6'sı avro, %16,4'ü TL ve %15,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Aralık itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile genel hükümetin toplam yükümlülükleri 2023'e göre azalış gösterirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülükleri arttı.