Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık'ta Yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, Aralık 2024'te bir önceki aya göre %0,4 artarak 172,3 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:41
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık'ta Yükseldi

Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık'ta Yükseldi

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, Aralık 2024 itibarıyla bir önceki aya göre %0,4 artış göstererek 172,3 milyar dolar düzeyine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu döneme ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Bankaların Yurt Dışındaki Kredileri Azaldı

TCMB verilerine göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları içeren kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 221,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre %0,7 azalarak 74,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler ise %3,8 gerileyerek 34,8 milyar dolara indi.

Ticari Kredilerde Artış, Nakit Kredilerde Düşüş

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler %1,6 azalarak 16,8 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %0,4 azalarak 18,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı da %0,4 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi. TL cinsinden mevduatları ise %0,5 düşüşle 20,2 milyar dolar oldu.

Ekonomik Göstergelerde Dikkat Çekici Değişiklikler

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %4,2 artarak 63,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler %5,1 artarak 59,4 milyar dolara ulaşırken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler ise %7,4 azalarak 3,8 milyar dolara geriledi.

Döviz Kompozisyonu

Döviz kompozisyonuna baktığımızda, kısa vadeli dış borç stokunun %48,3'ü dolar, %19,6'sı avro, %16,4'ü TL ve %15,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. Aralık itibarıyla kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, Merkez Bankası ile genel hükümetin toplam yükümlülükleri 2023'e göre azalış gösterirken, bankalar ve diğer sektörlerin yükümlülükleri arttı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Doğal Gaz Erişimi 913 Yerleşim Yerine Ulaştı
2
Çin, 2025'te Bataryalı Depolama Kapasitesini 100 Gigavata Çıkarmayı Hedefliyor
3
THK 100. Yılını Kutladı: Kemal Yurtnaç'tan Vizyon Mesajı
4
2025 Yılı Bütçesi: Yenilenebilir Enerji ile Doğal Gaz İthalatı Önleniyor
5
Türkiye'den Eğitim İçin Yurt Dışına Giden Gençlerin Sayısı Artıyor
6
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Aralık'ta Yükseldi
7
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 1 Milyon 24 Bin Megavatsaat Üretim

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı