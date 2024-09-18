Kısa Vadeli Dış Borç Stokunda Temmuz 2024 Verileri

Kısa vadeli dış borç stoku, Temmuz 2024 itibarıyla önemli bir değişim göstermeyerek 176,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 dönemine ait kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Bu verilere göre, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna kıyasla değişim göstermedi.

Bankalar ve Diğer Sektörler Arasındaki Farklar

Bu süreçte, bankalar tarafından sağlanan kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,7 artışla 77,1 milyar dolara ulaşırken, diğer sektörlerin borçları yüzde 1,7 azalarak 60,3 milyar dolara geriledi.

Yurt dışından kullanılan kısa vadeli krediler ise yüzde 42,9 artış göstererek 18 milyar dolar olarak belirlendi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 4,4 oranında azalarak 19,1 milyar dolara düştü.

Özel ve Kamu Sektörlerinin Durumu

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 99 milyar dolar olarak hesaplanırken, kamu sektörünün borcu 38,5 milyar dolar ile yüzde 11,6 artış gösterdi.

Diğer sektörler altında değerlendirilen ithalat borçları ise yüzde 3,6 azalarak 52,3 milyar dolar seviyesine geldi.

Döviz Kompozisyonu ve Borç Dağılımı

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu sırasıyla; yüzde 47,3 dolar, yüzde 21,5 avro, yüzde 14,8 TL ve yüzde 16,4 diğer döviz cinslerinden oluşmaktadır.

Son olarak, toplam borç kapsamında, kamu sektörünün payı yüzde 23,7, Merkez Bankası’nın payı yüzde 16,6 ve özel sektörün payı yüzde 59,7 olarak kaydedildi.