Kıvanç: Çek Cumhuriyeti Avrupa Pazarında Güvenilir Ortak

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Çek Cumhuriyeti’ni Avrupa pazarına erişimde stratejik ve yüksek teknolojiye dayalı sanayi iş birliklerinde güvenilir bir ortak olarak gördüklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:08
Çek Büyükelçi Stepanek'in ADASO ziyareti ve görüşme detayları

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ve beraberindeki heyet, Adana Sanayi Odası (ADASO)nı ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni yatırım fırsatları ele alındı.

Görüşmede ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Divan Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire ve Genel Sekreter Veli Oğuz yer aldı. Büyükelçi Stepanek, iki ülke arasındaki mevcut diyaloğundan memnuniyet duyduklarını belirterek, karşılıklı iş birliği imkanlarını daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Ekonomik veriler ve iş birliği potansiyeli

Zeki Kıvanç, Çek Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkilere dair güncel verileri paylaşarak şunları aktardı: "TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2023 yılında 1.7 milyar dolar olan ihracat, 2024’te 2 milyar dolara yükseldi. 2025 yılının ilk 11 ayında ise bu rakam 1.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti."

Adana özelinde ise Kıvanç, 2024 yılında Çek Cumhuriyeti’ne 10.1 milyon dolar ihracat, 9.9 milyon dolar ithalat yapıldığını; 2025 yılının ilk 11 ayında ihracatın geçen yılın toplamı olan 10.1 milyon dolara ulaştığını, ithalatın ise 10.7 milyon dolar seviyesine yükseldiğini belirtti.

Adana’nın üretim gücü ile Çek Cumhuriyeti’nin teknolojik birikiminin önemli bir potansiyel barındırdığını vurgulayan Kıvanç, "Çek Cumhuriyeti’ni Avrupa pazarına erişimde stratejik, yüksek teknolojiye dayalı sanayi iş birliklerinde ise güvenilir bir ortak olarak görüyoruz." dedi.

Kıvanç, bu ziyaretin sanayiciler arasında yeni yatırım köprüleri kurulmasına ve ticaret hacminin artmasına vesile olacağına inandıklarını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

