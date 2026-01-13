MİTSO Başkanı Özer'den Güllük'e Anaokulu Müjdesi

MİTSO Başkanı Reşit Özer, Güllük'te planlanan anaokulu projesinin hızlandırıldığını, izinlerin tamamlandığını ve projenin MİTSO tarafından üstlenildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:56
Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit Özer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen basın buluşmasında eğitim alanında önemli açıklamalarda bulundu.

Anaokulu projesi hızlanıyor

Özer, Güllük'te uzun süredir planlanan anaokulu projesinin hızlandırıldığını, gerekli izinlerin alındığını ve projenin son şeklinin verildiğini söyledi. Mevcut ana binanın korunacağını, yanındaki ek yapıların ise onarılarak anaokulu olarak hizmet vereceğini belirten Özer, 'Güllük'te yaklaşık 153 çocuğumuz var. Bu projeyi Milas Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz üstleniyoruz' dedi.

Projenin hayata geçirilmesi sürecinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmelerin tamamlandığını ifade eden Özer, anaokulunun kısa süre içinde yapım aşamasına geçeceğini kaydetti.

Milas için okul hedefi: 2026

Eğitime verdikleri önemin altını çizen Reşit Özer, iki yıl önce dönemin Belediye Başkanı Rıfat Özer'in Milas'a okul yapılacağı yönündeki sözünü hatırlatarak, bu projeyi 2026 yılında hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

Milas'a bir ilkokul ya da ortaokul kazandırmak amacıyla üç alternatif alan belirlendiğini söyleyen Özer, projenin son hazırlık aşamasına gelindiğini belirtti. 'Eğitime destek vermek istiyoruz. Eğitim çok önemli' diyen Özer, MİTSO olarak Milas ve Güllük'te eğitim yatırımlarına katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

