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Kıyıda köşede 100 bin TL'si olan zil takıp oynayacak! Bu faiz getirisi dudaklarda uçuk çıkarttırır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmasının ardından yatırım yapmak isteyenler banka faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki 100.000 TL'nin aylık faiz oranı nedir? 100.000 TL'nin 32 günlük faiz oranı ne kadardır? İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 20.07.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 12:22
Kıyıda köşede 100 bin TL'si olan zil takıp oynayacak! Bu faiz getirisi dudaklarda uçuk çıkarttırır

Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aylık olarak açıkladığı faiz kararlarına göre yatırım yapıyor. Bu ay açıklanan Kur Korumalı Mevduat Hesaplarından Türk Lirası Hesaplara geçişe destek amacıyla KKM hesaplarının azaltılacağı açıklandı. Bu nedenle kilit faiz oranının düşürülmesi kararı alındı.

TCMB'nin bankalara talimatı kapsamında ana faiz oranı tabanı olan Döviz Koruma Mevduat Hesabı faiz oranının yüzde 80'den yüzde 70'e indirildiği bildirildi. Vade sona erdiğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ödenecek kur farkı politika faiz oranı üzerinden hesaplanacaktır. Ayrıca yeni para yatıranların ne kadar gelir elde edebileceğine de bakıyoruz. Bu sayede TL mevduatın artması bekleniyor.

100.000 TL'nin faiz oranı nedir?

Kıyıda köşede 100 bin TL'si olan zil takıp oynayacak

Arama motorlarında sıklıkla "100.000 TL faiz oranı nedir?" sorusu aranıyor. Bilindiği üzere her bankanın farklı faiz oranları ve koşulları bulunmaktadır.

Örneğin Denizbank'ın 90 günlük dönemdeki 100.000 TL'lik faiz oranı %48 ama dönem sonunda alacağınız ödeme miktarı 110.900 TL olacaktır.

Yapı Kredi Bankası 90 günlük vadede 100.000 TL için %39 faiz oranı teklif etmiş ancak dönem sonunda alacağınız ödeme miktarı 108.870 TL olacak.

Garanti Bankası'nın 90 gün vade için 100.000 TL'ye sunduğu faiz oranı yüzde 36,50 ancak dönem sonunda alacağınız ödeme miktarı 108.480 TL olacak.

Ziraat Bankası'nın 90 günde 100.000 TL faiz oranı %43 ama vade sonunda alacağınız ödeme miktarı 109.780 TL olacak.

ING Bank'ın 90 günde 100.000 TL faiz oranı %52 ancak vade sonunda alacağınız ödeme miktarı 110.050 TL olacaktır.

INB Finansbank'tan 100.000 TL'nin faiz oranı %38,25 (vade 90 gün) olup, vade sonunda alacağınız ödeme miktarı 08.890 TL'dir.

Akbank'ın 100.000 TL üzerinden 90 günlük faiz oranı %38 ancak dönem sonu toplam tutarı 108.650 TL oluyor. 

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