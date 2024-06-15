Kıyıda köşede biriktirenler sahip çıksın! Satan büyük zarar edecek

Birçok yatırımcı, paralarını değerlendirebilmek adına çeşitli yatırım seçeneklerine yöneliyor. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını %50’ye çıkarmasıyla birlikte mevduat faizleri tarihi zirvelere ulaşırken, dolar piyasasında istikrarlı bir durum gözlemleniyor. Öte yandan, FED’in faiz oranlarını değiştirmemesi sonucunda euro değer kazandı.





AŞIRI SAĞIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Avrupa’da gerçekleşen seçimler neticesinde aşırı sağın öne çıkışı, piyasalarda endişe dalgaları yarattı.

Döviz piyasasında düşüşler öngörülürken, ekonomist Selçuk Geçer aşırı sağın yükselişinin ekonomik alanda daha tutucu bir yaklaşımı teşvik edeceğini vurguladı.







GEÇER: HIZLI BİR YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Türkiye’nin durumuna da değinen Geçer, “Bu tür gelişmeler bizim gibi ülkeler için olumlu sayılmaz. Hem ticaret açısından hem de bizi zor duruma sokacak politikalar bu dönemde karşımıza çıkabilir. Dövizin ülkemize akışını azaltabilir. Turist sayısında azalma olabilir, yatırımlar engellenebilir. Bu durum Türkiye’nin döviz talebini artırır ve döviz piyasasındaki dalgalanmaların hızını artırabilir” şeklinde konuştu.