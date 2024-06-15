Bist 100
10.471,32 0%
DOLAR
32,79 1,53%
EURO
35,16 0,53%
ALTIN
2.447,14 2,86%

Kıyıda köşede biriktirenler sahip çıksın! Satan büyük zarar edecek

Avrupa’da aşırı sağın yönetimi ele alması, ekonomik olarak da bazı sonuçlar doğuracak. Tanınmış ekonomist Selçuk Geçer, bu gelişmenin Türkiye’nin ekonomik durumuna etkilerini ve muhtemel rekor artışı ele alarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 12:13
Kıyıda köşede biriktirenler sahip çıksın! Satan büyük zarar edecek

Birçok yatırımcı, paralarını değerlendirebilmek adına çeşitli yatırım seçeneklerine yöneliyor. Merkez Bankası’nın faiz oranlarını %50’ye çıkarmasıyla birlikte mevduat faizleri tarihi zirvelere ulaşırken, dolar piyasasında istikrarlı bir durum gözlemleniyor. Öte yandan, FED’in faiz oranlarını değiştirmemesi sonucunda euro değer kazandı.

euro

AŞIRI SAĞIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Avrupa’da gerçekleşen seçimler neticesinde aşırı sağın öne çıkışı, piyasalarda endişe dalgaları yarattı. 

Döviz piyasasında düşüşler öngörülürken, ekonomist Selçuk Geçer aşırı sağın yükselişinin ekonomik alanda daha tutucu bir yaklaşımı teşvik edeceğini vurguladı.

euro piyasası

GEÇER: HIZLI BİR YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Türkiye’nin durumuna da değinen Geçer, “Bu tür gelişmeler bizim gibi ülkeler için olumlu sayılmaz. Hem ticaret açısından hem de bizi zor duruma sokacak politikalar bu dönemde karşımıza çıkabilir. Dövizin ülkemize akışını azaltabilir. Turist sayısında azalma olabilir, yatırımlar engellenebilir. Bu durum Türkiye’nin döviz talebini artırır ve döviz piyasasındaki dalgalanmaların hızını artırabilir” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Parasını bankaya koyan 42 bin TL maaşa bağlanıyor! Bankalarda mevduat faizi fırsatı

Eksik primden emekli olmayanlar dikkat! Prim sorununu çözen detay ayyuka çıktı

Bayramda bunu yapan hapı yuttu! Anında 4 bin 810 TL ceza kesilecek

Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

O ilde yaşayan 18-65 arası personel alımı başladı! Sınav şartı aranmayacak

Emeklisi, çalışanı, kadını, erkeği kimsenin borcu kalmayacak! 30 Haziran'a kadar 300.000 TL ile borçlar kapanacak

Bu otomobilleri şimdi almayan yandı! Tam 500 bin TL'lik zam kapıda

Milyonlarca öğrenci kahrolacak! Tamı tamına yüzde 50 zam geldi

Temmuz’da emekliye gelenler geliyor! Çifte zam+ ek ödeme ortaya çıktı

Eksik primden emekli olmayanlar dikkat! Prim sorununu çözen detay ayyuka çıktı

İstanbul, Ankara, İzmir ve o illere 4 günlük sürpriz! Duyanlar inanamayacak

Parasını bankaya koyan 42 bin TL maaşa bağlanıyor! Bankalarda mevduat faizi fırsatı

Kıyıda köşede biriktirenler sahip çıksın! Satan büyük zarar edecek

Altın almak isteyenlere son şans! O tarihten sonra altın fiyatları ok gibi fırlayacak

Dar gelirliye 7500 TL bayram öncesi yardım! Başvuru yapan her haneye ödenecek

Bayramda bunu yapan hapı yuttu! Anında 4 bin 810 TL ceza kesilecek