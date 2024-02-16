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Kıyıda köşede gram altın biriktirenlerin nevri dönecek! Bu kadarı akıllara gelmemişti

Altında düşüşler yaşanırken ABD'de Tarım Dışı İstihdam verisi gündeme gelirken işgücü piyasasının beklenenden fazla olmasıyla gram altın fiyatlarında aşağı çekildi. İşte kıyıda köşede gram altın birikterenlerin nevrini döndürecek haberler geldi.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 19:12
Kıyıda köşede gram altın biriktirenlerin nevri dönecek! Bu kadarı akıllara gelmemişti

Güncel altın fiyatlarının gram altın satışlarında 1.995,87 TL, satış ise 1.996,20 TL seviyelerinde yer aldı. Çeyrek altın ise alış 3.358,00 TL satış ise 3.475,00 TL olurken yarım altın ise 6.716,00 TL, satışta ise 6.866,00 TL güncel rakamlar yer almaktadır.

ALTIN FİYATLARININ SON DURUMU
Altın fiyatlarının gelecekte nasıl seyir ederken uzmanlar, ABD'nin faiz politikasında ve küresel ekonomilerde gelişmeler yaşanırken altın fiyatlarının etkileneceği belirtildi. Yatırımcılar dikkatli olması yönünde uyarı yapılırken altın piyasalarında hareketlilik yaşanırken risk oluşturulabileceğine dair bilgi verildi. İyi analiz edilmesiyle riskleri göz önünde bulunduruldu.

altın son durum

Altın alıp satarken dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yapılırken birçok faktörden etkilenir ve sürekli dalgalanmalar yaşanmaktadır. Yatırım yapmadan önce piyasası analiz edilirken riskleri göz önünde bulundurulması önemli görülür. Uzmanların yorumlarını ve piyasa analizlerinde takip edilerek faydalı olarak görüldü. Herhangi bir yatırım kararını vermeden önce finansal danışmanlar tavsiyelerde bulundu. 

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