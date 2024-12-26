KKM Hesap Bakiyelerindeki Düşüş Devam Ediyor

KKM Hesap Bakiyeleri Düşüşte

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçtiğimiz hafta 16 milyar 36 milyon lira azalış göstererek 1 trilyon 153 milyar 481 milyon liraya düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, bu durum bankacılık sektöründe çeşitli değişimlere neden oldu.

Kredi Hacmi Artış Gösterdi

20 Aralık haftasında bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 47 milyar 133 milyon lira artarak 15 trilyon 687 milyar 328 milyon liraya ulaşırken, toplam mevduat bankalar arası dahil 6 milyar 920 milyon lira azalarak 18 trilyon 544 milyar 357 milyon liraya geriledi.

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları

Tüketici kredileri, 20 Aralık itibarıyla 4 milyar 136 milyon lira artışla 1 trilyon 982 milyar 884 milyon lira oldu. Bu kredilerin 506 milyar 725 milyon lirası konut, 74 milyar 710 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 401 milyar 449 milyon lirası ihtiyaç kredisi olarak kaydedildi. Öte yandan, bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,9 azalarak 1 trilyon 728 milyar 772 milyon liraya indi.

Yasal Öz Kaynaklar Arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Aralık itibarıyla 4 milyar 573 milyon lira azalışla 282 milyar 204 milyon liraya düştü. Takipteki alacakların 212 milyar 454 milyon lirasına özel karşılık ayrıldığı belirtildi. Bu dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 52 milyar 430 milyon lira artarak 3 trilyon 374 milyar 383 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi, toplam mevduatın yüzde 6,22'si olarak kaydedildi. Önümüzdeki haftalarda bu verilerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.