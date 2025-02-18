Koç Holding, 2024'te 65,8 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Koç Holding, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı ve geçen yıl konsolide bazda 65,8 milyar dolar gelir elde etti.

Holdingin açıklamalarına göre, 4,4 milyar dolar tutarında kombine yatırım gerçekleştirilerek, son beş yıldaki toplam yatırım miktarı 14 milyar dolara ulaştı.

CEO Levent Çakıroğlu'ndan Açıklamalar

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, küresel belirsizliklere rağmen geçen yılı sağlam finansal yapılarıyla kapattıklarını dile getirdi. Çakıroğlu, küresel büyüme vizyonları ve uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında yatırımlarına devem ettiklerini belirtti. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 504 milyon dolar karşılığında 40 yıl süreyle işletme hakkı ile ilgili sözleşmenin de imzalandığını açıkladı.

Yatırımlar ve Projeler

Tofaş'ın, Fiat, Citroen, Opel ve Peugeot için başlattığı K0 kodlu hafif ticari araç projesinde yaklaşık 250 milyon dolar yatırımla üretime geçtiğini belirten Çakıroğlu, Ford Otosan ve Volkswagen'in iş birliği ile yeni nesil ticari araç modelinin üretimine başlandığını ifade etti. Ayrıca, TürkTraktör de kabin montaj hattının faaliyete geçmesinin ardından 29 milyon avro yatırım yaparak kabin iskelet üretim tesisini hayata geçirdi.

Uluslararası Yatırımlar

Küresel ölçekte 60 ülkede 131 üretim tesisi ile faaliyet gösteren Koç Holding, yurtdışındaki yatırımlarını da sürdürmekte. Beko, Mısır ve Bangladeş'teki tesislerinde toplam 188 milyon dolar düzenlemesi ile üretime başladı. Aynı zamanda Entek Elektrik, Romanya'da güneş enerjisi santrali projesi için yatırım gerçekleştirdi. Otokar, Romanya'nın zırhlı araç ihalesini kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Umut Kentler Projesi

Levent Çakıroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde, bölgede yürütülen Umut Kentler projesinin anlamına vurgu yaparak, bu merkezlerin 20 bin kişiye barınma imkanı sunduğunu ve toplumsal entegrasyona hizmet ettiğini anlattı.

Çakıroğlu, 'Umut Kentlerde yürütülen çalışmaların, eğitim, istihdam ve sosyal hizmet alanlarında topluma sağladığı katkıları görmekteyiz. Eğitim desteği alan çocuklarımız sınavlarda başarılar elde etmekte,' açıklamasında bulundu.

Spor ve Kadınların Güçlendirilmesi

Ayrıca, Çakıroğlu, sporun ve güvenli alanların kadınlar üzerindeki güçlendirici etkisinin altını çizerken, kadınların gelir elde etmelerini sağlamak adına çeşitli projelerin yürütüldüğünü ifade etti. 'Gençler, topluluk şirketlerimizin yarattığı istihdamla güçleniyor,' diyerek sözlerini sonlandırdı.

Koç Holding, 2024'te konsolide bazda toplam 65,8 milyar dolar gelir kazandı. Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.