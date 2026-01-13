Köksal Semerci yeniden Denizli Şoförler Odası Başkanı

Denizli Şoförler Odası Başkanlığı seçimleri tamamlandı. Denizli Şoförler Odası’nın Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimlerde mevcut başkan Köksal Semerci, üyelerin desteğini alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Seçim süreci

Genel kurul, oda üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşirken, seçim süreci demokratik bir ortamda tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda Köksal Semerci güven tazeledi.

Başkanın açıklaması

Köksal Semerci yaptığı açıklamada: "Gerçekleştirilen seçimde, Denizli Şoförler Odası Başkanlığı görevine üyelerimizin güveniyle yeniden layık görülmenin onurunu ve sorumluluğunu yaşıyorum. Bu güven; şahsıma değil, birlikte verdiğimiz emeğe, dayanışmaya ve esnafımız için ortaya koyduğumuz hizmet anlayışına verilmiştir. Sandığa giderek iradesini ortaya koyan, odamıza ve demokrasiye sahip çıkan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse; ilk günkü heyecanla, aynı samimiyet ve kararlılıkla Denizli şoför esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, seçimimizin odamıza ve tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum"

