Kombi Bakımı Uyarısı: Yetkili Servis, Güvenlik ve Tasarruf Önerileri

AYLİN RANA AYDİN KUŞ - Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kombi bakım dönemi de başladı. Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ekrem Erkut, tüketicileri korsan servislere karşı uyardı ve düzenli bakımın önemine dikkat çekti.

Yetkili Servis ve Düzenli Bakımın Önemi

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Ekrem Erkut, kombilerin güvenli kullanımı için düzenli bakım yaptırmanın hayati önem taşıdığını belirtti. Erkut, kombilerin yanı sıra merkezi ısıtma sistemleri ve doğal gaz sobaları gibi tüm gaz yakan cihazların her yıl yaz döneminde, markanın yetkili servisleri tarafından bakımdan geçirilmesini tavsiye etti.

Erkut, düzenli bakımın olası gaz ve elektrik kaçaklarını önleyerek güvenliği artırdığını, kombinin daha verimli çalıştığını, doğal gaz tasarrufu sağlandığını ve arıza riskinin düştüğünü söyledi. Ayrıca bakımın cihaz ömrünü uzattığını ve beklenmedik hizmet kesintilerini engellediğini vurguladı.

Isı Kaybı ve Enerji Verimliliği Önerileri

Enerji verimliliğinde en kritik konunun ısı kaybının önlenmesi olduğunu belirten Erkut şu önerilerde bulundu: kapı, pencere, çatı ve duvarlardaki yalıtım eksiklikleri mutlaka iyileştirilmeli; çatılardan kaynaklanan ısı kaybı yüzde 20'ye kadar çıkabiliyor. Termostatik radyatör vanaları ile her odanın sıcaklığı ayrı ayrı kontrol edilebilir, net tasarruf sağlanır.

Oda termostatı ve dış hava sensörü kullanımıyla kombi yalnızca ihtiyaç duyulan zamanlarda devreye girer ve enerji tüketimi optimize edilir. Yalıtım imkanı olmayan binalarda radyatör arkasına konacak ısı yansıtıcı paneller düşük maliyetli ve etkili bir çözüm sunar. Oda sıcaklığını 1 derece düşürmek, yaklaşık yüzde 6 yakıt tasarrufu sağlar. Yoğuşmalı kombiler ise yüksek verimlilikleri sayesinde doğal gaz tüketiminde yüzde 25-30 oranında tasarruf sağlıyor.

Erkut, kombiyi kısa aralıklarla sürekli açıp kapatmanın hem enerji tüketimini artırdığını hem de cihaz ömrünü kısalttığını, bunun yerine kombinin düşük ayarda sürekli çalıştırılmasının daha verimli olduğunu belirtti.

Kombi Seçimi, Montaj ve Tesisat

Kombi seçiminde binanın yalıtım durumu, kullanım alanı büyüklüğü, kat sayısı, ısı kaybı hesapları ve mevcut tesisat altyapısı gibi kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Erkut, bu değerlendirmelerin uzman mühendislik firmalarınca yapılacak keşiflerle belirlenmesini önerdi. Ayrıca kombilerin ortalama ömrü olan 10-15 yıl dikkate alınarak yetkili servis ağı, yedek parça erişimi ve satış sonrası hizmet kalitesinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erkut, cihazla birlikte tesisat ve montaj hizmetlerinin de yetkin firmalardan alınmasının sistemin sağlıklı çalışması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Hizmet Sonu ve Korsan Servis Uyarısı

Bakım ve onarım hizmetlerinin yetkili servisler aracılığıyla alınması gerektiğini yineleyen Erkut, tüketicilerin internet aramalarında çıkan servislerin gerçekten yetkili olup olmadığını kontrol etmelerini, mümkünse markaların resmi internet sitelerinden veya çağrı merkezlerinden bilgi almalarını önerdi. Hizmet veren servis teknisyenin yetkili servis kimliği istenmeli ve hizmet sonunda markaya ait servis hizmet formu mutlaka talep edilmeli.

Korsan servislerin hem cihazın güvenliğini hem de kullanıcıyı riske atabileceğini belirten Erkut, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen www.servis.gov.tr (SERBİS) platformu sayesinde tüketicilerin aradıkları markaya ait yetkili servis bilgilerine güvenle ulaşabileceğini söyledi.