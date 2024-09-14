Kömürhan Köprüsü, Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Ödül Kazandı

Kömürhan Köprüsü, Ödülle Taçlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından verilen 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında, Kömürhan Köprüsü'nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi yapım metodolojisi ile en iyi proje olarak ödüllendirildiğini açıkladı.

Köprü, Türk Mühendislerinin Eseri

Yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Kömürhan Köprüsü, tamamen Türk mühendisleri ve işçilerinin emeği ile inşa edilmiştir ve ülkemizin gurur kaynaklarından biridir." diye konuştu.

Proje Ayrıntıları

Köprünün, Elazığ ve Malatya arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, 660 metre uzunluğundaki köprünün, taşıt trafiğine karşılıklı yönde ikişer şeritli hizmet verdiğini ifade etti. Köprünün tasarımında dikkat çekici unsurlar arasında:

168,5 metrelik tek pilon

380 metrelik orta açıklık

25 adet çelik segmentten oluşan yapı

42 adet kablo imalatı

Yerli Kaynaklarla İnşa Edildi

Uraloğlu, köprü inşasında kullanılan toplam 7.000 ton çeliğin, Paris'teki Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Köprünün çelik imalatında 450 kilometre kaynak işlemi yapıldı" dedi.

Ödül Töreni

IRF 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri'nin 12 Aralık 2024'te yapılacak törenle takdim edileceği duyuruldu.

Ekonomik ve Ekolojik Kazanımlar

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli'nin, yıllık 100 milyon lira tasarruf sağladığını ve karbon emisyonunu yılda 2.731 ton azalttığını belirten Uraloğlu, köprü kapsamında inşa edilen Kömürhan Güneş Enerjisi Santrali ile ise yıllık 6 milyon liradan fazla tasarruf elde edileceğini ifade etti.

Daha Önce Alınan Ödüller

Bakan Uraloğlu, geçmişte Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Zigana Tüneli gibi projelerin de IRF tarafından ödüllendirildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin mühendislikte ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi.

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında, Kömürhan Köprüsü'nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçildiğini bildirildi.

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında, Kömürhan Köprüsü'nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçildiğini bildirildi.

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında, Kömürhan Köprüsü'nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçildiğini bildirildi.

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından 2024 Küresel Yol Başarı Ödülleri kapsamında, Kömürhan Köprüsü'nün Gergin Eğik Askılı ve Ters-Y tipi özelliğiyle yapım metodolojisi kategorisinde en iyi proje seçildiğini bildirildi.