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Konkordato Sistemi Yeniden Ele Alınmalı

ATO Başkanı Gürsel Baran, konkordato sisteminin revize edilmesi gerektiğini ve konkordato fonu oluşturulmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:37
Konkordato Sistemi Yeniden Ele Alınmalı

ATO Başkanı Baran'dan Önemli Açıklamalar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticari sürdürülebilirlik ve güven ortamının korunmasının önemine dikkat çekerek, konkordato sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konkordato Başvurularındaki Artış

Baran, yaptığı yazılı açıklamada bu yıl sadece 7 ayda 1554 konkordato başvurusu yapıldığını belirtti. Bu rakam, sistemin sıkıntılarını ve ticari çevrelerde kaygıları arttırdığını gösteriyor.

Ticari İlişkilerde Tedirginlik

Baran, küresel ölçekteki ve borsada işlem gören firmaların bile konkordatoya başvuruda bulunduğunu aktardı. "Konkordato ilan eden bir şirketten alacaklı olan firmalar, tahsilat yapamadığı için zor durumda kalıyor. Bu endişeler ticari ilişkilerde 'benim ticaret yaptığım firma konkordato ilan ederse' korkusunu doğurdu" dedi.

Konkordato Sisteminin Yeniden Yapılandırılması

Baran, mevcut sistemin borçlu firmaları korurken alacaklıları zor durumda bıraktığını belirterek, "Konkordato fonu oluşturulmalı. Bu sayede konkordato ilan eden firmalar, alacaklılar fondan tahsilat yapabilir ve süreç daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir" ifadelerinde bulundu.

TBMM Gündemi

Baran, konkordato sisteminin mevcut haliyle devam etmesi durumunda, yeni mağduriyetlerin ortaya çıkabileceği uyarısında bulunarak, bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınması gerektiğini savundu.

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