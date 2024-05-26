Konut fiyatları enflasyonun altında gerilemeye devam ediyor! Alıcının eli güçlü, fiyatlar 2 yıl içinde nominal olarak da düşebilir

Konut Fiyatları Enflasyonun Altında Gerilemeye Devam Ediyor!



Son aylarda konut fiyatlarında enflasyonun altında bir gerileme gözlemleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre Mart 2024'te konut fiyatları yıllık yüzde 52 artarken, enflasyon ise yüzde 68,5 oldu. Bu da konut fiyatlarındaki artışın enflasyon oranının 16,5 puan altında kaldığını gösteriyor.

İstanbul'da Reel Düşüş Dikkat Çekiyor

TCMB verilerine göre Mart ayında konut fiyatları İstanbul'da yıllık bazda yüzde 40,4, Ankara'da yüzde 63,9, İzmir'de ise yüzde 49,5 yükseldi. Bu artışlar enflasyon oranının altında kalsa da, İstanbul'daki reel düşüş dikkat çekiyor.

Fiyatlarda Reel Düşüş Yüzde 16'yı Aştı

Konut Fiyat Endeksi'nin yanı sıra BETAM ve sahibinden.com tarafından hazırlanan "Sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü: Mayıs 2024" raporu da konut fiyatlarında reel bir düşüş olduğunu gösteriyor. Rapora göre nisan itibarıyla son 10 aydır konut fiyatlarında reel düşüş yaşanıyor ve ülke genelinde reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı yüzde 16,3'e yükseldi.

Konut Talebi de Azaldı

Konut fiyatlarındaki gerilemeye ek olarak konut talebinde de azalma söz konusu. Konut talebi endeksi yüzde 6 azaldı ve son bir yılda konut fiyatlarındaki artış yüzde 54 iken, enflasyon yüzde 69,8 olarak gerçekleşti. Bu da reel fiyatlardaki düşüşün yüzde 15,8 olduğunu gösteriyor.

Fiyatlar 2 Yıl İçinde Nominal Olarak da Düşebilir

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut fiyatlarındaki reel düşüşün nominal değerlere yansımasının beklenenden daha uzun sürebileceğini, ancak bu şekilde devam ederse 2 yıl içinde sadece reel değil, nominal düşüşlerden de söz edebileceğimizi düşünüyor.

Alıcının Eli Güçlü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da konut satış fiyatlarında reel düşüş yaşandığını ancak nominal artışın sürdüğünü söylüyor. Akdoğan, "Nominal fiyatlardaki artış da eski hızında değil. Satış fiyatı üzerinden direkt indirim yapanların olduğunu da görüyoruz. Şu anda alıcının eli güçlü çünkü herkes satmak istiyor" diyor.

Konut Almak İçin Doğru Zaman mı?

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özcan, konut maliyetlerinde artış sürse de satış fiyatlarındaki artış hızının azaldığını ve şu an konut almak için doğru zaman olduğunu düşünüyor.

Kiralık Konut Piyasasında da Düşüş Var

Konut fiyatlarındaki gerilemeye ek olarak kiralık konut piyasasında da benzer bir durum söz konusu. Kiralık konut fiyatlarındaki son bir yıllık reel düşüşün yüzde 8 olduğu belirtiliyor.

Konut Üretiminde Gerileme

Satışların yavaşlaması ve yüksek maliyetler nedeniyle konut üretiminde de gerileme olduğu ve bu durumun özellikle kiralık konut arzında ciddi sıkıntılara yol açabileceği öngörülüyor.