Konut kredilerinde faiz en dibe çekildi! Bu konut desteğiyle ev sahibi olmayan kalmayacak

Artan kredi faiz oranları, kentsel dönüşüm inşaatlarını da sekteye uğrattı. Finansal zorluklar nedeniyle, pek çok inşaat projesi ya tamamlanamadı ya da ertelendi. Bu noktada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek kritik bir hamle yaptı. Bakanlık, kentsel dönüşüm için ayrılan konut kredilerinde faiz indirimi yapılacağını açıkladı. Bu destek sayesinde, afet riski taşıyan bölgelerde oturan vatandaşların daha sağlam evler kurmaları amaçlanıyor.





6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Kredisi: Güvenli Yapılar İçin Faiz Desteği!

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince sunulan kentsel dönüşüm kredisi, afet tehlikesi bulunan binaların yeniden yapılandırılmasını hedeflemektedir. Bu finansal destekten faydalanma hakkı, kendi evlerini tekrar kurmak isteyen mülk sahiplerine, risk altındaki binalarda en az bir yıl yaşamış kiracılara ve belirli mülkiyet haklarına sahip olanlara tanınmaktadır.

Kentsel dönüşüm için sunulan konut kredisi başvuruları, bankalar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bankalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile olan anlaşma doğrultusunda başvuruları inceleyip, uygun görülen adayları Bakanlığa iletir. Bakanlık, faiz indirimi uygulanacak bireyleri onaylayıp bankalara bilgi verir. Krediyle ilgili ek masraflar ve sigorta gibi ek giderler, kredi alıcıları tarafından ödenir.

Aylık olarak, Bakanlıkça belirlenen indirimli faiz oranları, yararlanıcıların hesaplarına geri ödenir. Bu finansal destek, kentsel dönüşüm inşaatlarının daha düzenli ve sağlam bir biçimde devam etmesini ve vatandaşların daha emniyetli evlere sahip olmalarını hedefler.