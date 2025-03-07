Konut Üreticilerinden Yeni Proje Müjdesi: Beklentiler Yükseliyor

KONUTDER Anketi: Yeni Proje Beklentisi Artıyor

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) tarafından gerçekleştirilen son anket, markalı konut üreticilerinin önümüzdeki altı ayda yeni projelere yönelik olumlu beklentilerini ortaya koydu. Üyelerin yüzde 81'i, 2023 yılı içerisinde satış ve inşasına başlayacakları yeni projeleri olduğunu bildirdi.

Fiyat Artışları Ve Faiz İndirim Beklentisi

Aynı ankete göre, katılımcıların yüzde 71,4'ü birinci el konut satışlarında artış olacağını öngörüyor. Ayrıca, yüzde 90,5 oranında katılımcı, faiz oranlarının önümüzdeki altı ay içinde düşeceği yönünde görüş bildiriyor. Ancak İstanbul'daki barınma krizinin ciddi bir sorun olarak devam edeceği belirtildi. Barınma krizinin yükselişini belirtenlerin oranı yüzde 22,8'den 33,3'e çıkarken, Türkiye genelindeki barınma krizine dikkat çeken oran yüzde 43 oldu.

Konut Fiyatlarına Yönelik Beklentiler

Yıllık fiyat artışlarının süreceği beklentisi de oldukça güçlü. Katılımcıların yüzde 76,2'si konut fiyatlarının artacağı görüşündeyken, sadece yüzde 23,8'i fiyatların aynı kalacağını düşünüyor. Maliyet artışlarına dair beklentiler de yılın ilk yarısına yönelik önemli veriler sunuyor; yüzde 66,7'si maliyetlerin artacağı öngörüsünde bulunurken, işçilik maliyetlerinin yükselebileceğine dair görüş bildirenlerin oranı yüzde 71,4 oldu.

Kentsel Dönüşüm Üzerine Umut Verici Gelişmeler

Ankette kentsel dönüşüm alanında da beklentiler olumlu yönde. Katılımcıların yüzde 67'si, kentsel dönüşüm çerçevesinde konut üretiminin artacağını öngörüyor. Bu süreçte, yabancıya sıfır konut satışında değişim beklemeyenlerin oranı yüzde 71,4 olarak dikkat çekiyor.

Konut Kredi Kullanımında Değişim Beklenmiyor

Faiz oranlarındaki düşüş beklentisine rağmen, katılımcıların yüzde 52,4'ü konut kredi kullanım oranlarında büyük bir değişim beklemiyor. Üyelerin yüzde 52,4'ü, kiraların önümüzdeki altı ay içinde aynı kalacağını öngörüyor.

KONUTDER’den Açıklama: Olumlu Gelişmelere Dikkat Çekildi

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2024'ün ikinci yarısından itibaren konut satışlarında olumlu gelişmeler beklediklerini vurgulayan Kumova, bu durumun üretim, satış ve kredi faizleri üzerinde iyileşmelere yol açacağını ifade etti. Kumova, "Son beş yılda ihtiyacın gerisinde kalan üretim, arz sıkıntısını beraberinde getirdi. İstanbul'da insanların barınma konusundaki endişelerini net bir biçimde görüyoruz. Uygun kredi koşullarının sağlanmasıyla her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyoruz," dedi.