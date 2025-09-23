KONUTDER Anketi: Faiz İndirimi Kredili Konut Satışlarını Canlandıracak

KONUTDER Konut Sektörü Beklenti Anketi: Faiz Düşüşü ve Kredili Satış Beklentisi

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile NielsenIQ Türkiye ortaklığıyla hazırlanan 2025 yılının ikinci Konut Sektörü Beklenti Anketi sonuçları açıklandı. Anket, üyelerin önümüzdeki dönem için faiz, satış, fiyat ve maliyet beklentilerini ortaya koyuyor.

Anketin öne çıkan verileri

Ankete göre üyelerin tamamı konut kredi faizlerinin düşeceğini öngörüyor. Katılımcıların %76'sı kredili konut satışlarında artış beklerken, yüzde 68 birinci el satışlarda artış öngörüyor. Üyelerin %72'si konut fiyatlarında artış bekliyor; fiyatların aynı kalacağını düşünenlerin oranı ise %28 olarak ölçüldü.

Maliyet beklentilerinde ise üyelerin %88'i işçilik maliyetlerinin, yüzde 76'sı ise malzeme maliyetlerinin artacağını belirtiyor.

Üretim, yeni projeler ve yabancıya satışlar

Üretim açısından gelecek 6 ayda konut üretim adetlerinin aynı kalacağını düşünenlerin oranı %60 oldu. Üyelerin %68'i satış ve inşasına başlayacak yeni projelerinin olduğunu bildirerek, sektörde yeni yatırımların süreceğine işaret etti. Ankette, kentsel dönüşümün önemli bir üretim alanı olmaya devam edeceği ve üyelerin %64'ünün bu alanda üretimin artacağını öngördüğü kaydedildi.

Yabancıya satışlarda ise yüzde 80'i aynı kalacağını, yüzde 16'sı azalacağını tahmin ediyor.

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz’ın değerlendirmesi

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, Merkez Bankası tarafından açıklanan 250 baz puanlık faiz indiriminin yüksek seyreden faizlerde düşüşün başladığını gösterdiğini ve piyasalarda güven tesisine katkı sağladığını vurguladı. Yılmaz, bu gelişmenin kalıcı olması için faizlerin düzenli ve hızlı şekilde makul seviyelere inmesinin önemine dikkat çekti.

Yılmaz, sektör verilerine dair, "Anketimizde üyelerimizin tamamı önümüzdeki dönemde faizlerin düşeceğini öngörüyordu. Bu da sektörün nabzıyla alınan kararların örtüştüğünü gösteriyor. Sektör rakamlarına baktığımızda 2016–2020 döneminde kredili satışların ilk 8 aylık ortalaması %31 iken, son 5 yılda bu oranın %17'lere kadar gerilediğini ve benzer şekilde birinci el satışların payı da %45'ten %30'a düştüğünü görüyoruz. Kredi oranlarının düşmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kısıtlarının kalkmasıyla kredili ve birinci el konut satışları da artacaktır." dedi.

Öneriler: Arsa maliyetleri ve kamu destekleri

Yılmaz, enflasyondaki düşüş eğilimi ve Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda faiz indirimlerinin devam etmesi halinde konuta erişimin kolaylaşacağını ve kredili satışlara ivme kazandıracağını belirtti. Ayrıca, markalı konut üreticilerinin erişilebilir projelere odaklanabilmesi için arsa maliyetlerinin gerilemesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, "Anketimizin en çarpıcı bulgularından birisi de üyelerimizin bu yöndeki güçlü beklentisi olmuştur. Buna paralel olarak, markalı konut üreticilerinin erişilebilir projelere odaklanabilmesi için arsa maliyetlerinin de gerilemesi gerekmektedir. Kamu eliyle üretilecek uygun maliyetli arsaya ve krediye erişimi destekleyici adımların atılması halinde, daha dengeli ve sürdürülebilir bir konut piyasası oluşacaktır." ifadelerini kullandı.