KONUTDER'den Konut Üretimini Artıracak Öneriler

KONUTDER'den Konut Üretimini Artıracak İki Öneri

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut üretimini hızlandırmak ve konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla kritik iki öneri sundu. Bu öneriler, devlet eliyle uygun arsa geliştirilmesi ve konut kredilerindeki kısıtlamaların kaldırılması olarak öne çıkıyor.

Konut Üretiminde Kamu Desteği

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, deprem riskine dikkat çekerek, kentsel dönüşüm mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, Türkiye'deki arsa maliyetlerinin gelişmiş ülkelerdeki seviyelere düşürülmesi gerektiğini belirterek, bu konuda kamu destekli arsa geliştirilmesinin kritik olduğunu ifade etti.

Bölgesel Arsa Geliştirme Modeli

Yılmaz, "Uygun arsa geliştirilmesi" önerisinin, kamunun üreteceği arsaların özel sektörle buluşturulması gerektiğini söyledi. Büyükşehirlerde arsanın proje maliyatındaki payının %40-50 arasında olduğunu belirten Yılmaz, bu oranın gelişmiş ülkelerde %20'nin altında kaldığını vurguladı. Kamunun planlı arsa üretebilmesi ile konut ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabileceğini belirtti.

Finansmana Erişim ve Kısıtlamalar

İkinci önerisini konutta uygun koşullarla finansmana erişim olarak belirten Yılmaz, kredi kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğini ve enflasyonun daha düzenli bir seyir izlemekte olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile konuyu görüştüklerini belirten Yılmaz, birden fazla konut alabilenlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Uygun Fiyatlı Konut Üretimine Dikkat

KONUTDER Başkanı Yılmaz, uygun fiyatlı konut üretimi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile taleplerini paylaştıklarını belirtti. Yılmaz, ekonomik konut üretimi için bakanlıkla yapılacak iyileştirmelerin önemli olduğunu ifade etti.

Bakanlık ile Yapılan Görüşmeler

Yılmaz, gazetecilerin sorularına yanıt vererek, kredi kısıtlamalarının bu yıl içerisinde kalkmasını beklediklerini ifade etti. Arsa maliyeti konusunda, Türkiye'de %40-50 arası oranların gelişmiş ülkelerde %20'nin altında olması gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, devlet destekli arsa arzının sorunun çözülmesinde etkili olacağını ifade etti.

Yapılan açıklamalarda, konut üretiminde kamu-özel sektör iş birliğinin önemine vurgu yapılırken, serbestleşmenin hem fiyatları düşüreceği hem de uygun konut erişimini artıracağı belirtildi.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) tarafından sektörün güncel konularına yönelik değerlendirmeler yapmak ve derneğin yeni yönetim döneminin vizyonunu açıklamak için İstanbul'da basın toplantısında düzenlendi. Toplantıya KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz (ortada) ile KONUTDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erden Timur (sol 2), Mert Boysanoğlu (sağ), Özen Kuzu (sağ 2) ve Ömer Barlas Ülkü (sol) de hazır bulundu

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) tarafından sektörün güncel konularına yönelik değerlendirmeler yapmak ve derneğin yeni yönetim döneminin vizyonunu açıklamak için İstanbul'da basın toplantısında düzenlendi. Toplantıya KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz (ortada) ile KONUTDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erden Timur (sol 2), Mert Boysanoğlu (sağ), Özen Kuzu (sağ 2) ve Ömer Barlas Ülkü (sol) de hazır bulundu