Konya Ovası'nda Buğday ve Arpa Rekoltesinde Ciddi Düşüş Bekleniyor

Kuraklık Tarım Üzerinde Olumsuz Etki Yaratıyor

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kıraç arazilerde ciddi verim kayıpları öngörülüyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, bu sezonda buğdayda yüzde 10-15, arpada ise yüzde 25-30 oranında rekolte düşüşü beklediklerini açıkladı.

Ürün Verimleri Düşüyor

Kırkgöz, yaptığı açıklamada yağışların 12'nci aydan itibaren azalması ile kıraç alanlarda dekar başına yalnızca 50 ile 150 kilogram arasında ürün alınabildiğini belirtti. Bazı tarlalarda ise biçerdöver bile giremedi. Öte yandan, sulak alanlarda 800-900 kilogram gibi verimler elde edildi.

Geçen yıl 2 milyon 200 bin ton olan buğday rekoltesinin bu yıl 1 milyon 800 bin tona düşmesini beklediklerini dile getiren Kırkgöz, arpa rekoltesinin ise 850-900 bin ton seviyelerinde kalacağını öngördüklerini ifade etti. Kırkgöz, kıraç tarım yapan üreticilerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kuraklık Stresi ve Etkileri

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yıllık yağış dağılımının olumsuz olduğuna ve mart-nisan aylarında yeterli yağış alınmaması nedeniyle kıraç alanlarda bitkilerde ciddi stres oluştuğuna vurgu yaptı. 1 Ekim ile 30 Mayıs tarihleri arasında Konya Ovası'na yüzde 40 daha az yağış düştüğünü aktaran Soylu, bu durumun verimlere direkt olarak yansıdığını belirtti.

Sarayönü ilçesinde biçerdöver operatörlüğü yapan Sinan Tezcan ise, kuraklık nedeniyle birçok tarlaya biçim için girilmediği bilgisini paylaştı. Tezcan, sulak alanlarda dekar başına 500 ila 900 kilogram ürün alındığını ancak kıraç yerlerin bu yıl oldukça zayıf kaldığını ifade etti. Bazı çiftçilerin tarlalarından 100 kilogram ürün bile toplayamadığını belirten Tezcan, mevcut verim karşısında şükrettiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda kurak geçen sezonda kıraç arazilerde ciddi verim kayıpları yaşanırken, sulak alanlardaki rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda kurak geçen sezonda kıraç arazilerde ciddi verim kayıpları yaşanırken, sulak alanlardaki rekolte üreticinin yüzünü güldürdü.